Egzersiz sırasında bu hata sakatlanmaya neden oluyor! Dinlenme aralarında...

Son yıllarda sosyal medya ile popülerliği artan cep telefonu kullanımı, insan hayatının önemli bir zaman dilimini kapsıyor. Her fırsat bulunulduğunda kullanılan cep telefonu, zaman yönetiminin de önemini net bir şekilde vurguluyor. Her fırsatta olduğu gibi spor yaparken de kullanılan cep telefonu, egzersizden alınan faydayı düşürüyor. Normal şartlarda 30 saniye olması gereken egzersiz dinlenme aralarının cep telefonu kullanımı ile 5 dakikaya kadar uzadığı fitness antrenörlerince belirtiliyor. Salonda geçirilen zamanın uzaması hem kişinin sosyal hayatında zaman kaybetmesine neden olurken hem de vücut gelişimini yavaşlatıyor. Antrenörler spor yapanlara, cep telefonlarını bir kenara bırakarak egzersiz yapmanın en verimlisi olacağını tavsiye ediyor.





"CEP TELEFONUYLA UĞRAŞMAK VÜCUDUN KASLARIN SOĞUMASINA NEDEN OLUYOR"

Fitness antrenörü olan Hüseyin Erkul, konuyla ilgili uyarılarda bulundu. Cep telefonun soyunma odasında bırakılmasının ya da egzersiz süresi boyunca kullanılmamasının öneminden bahseden Erkul, "Cep telefonunu üyelerimizin ellerinde biz de görüyoruz. Antrenman esnasında olsun, set aralarında olsun, hareket aralarında olsun, cep telefonlarıyla oynuyorlar. Tabii ki cep telefonu bir ihtiyaç ama en azından burada kendilerine spor yapmaya ayırdıkları zamanda cep telefonlarını bir kenara bırakırlarsa hem zaman kaybını önlerler hem de gelişimleri açısından çok daha avantajlı olur. Çünkü bizim set arası dediğimiz dinlenme aramız 30-40 saniye yaklaşık ortalama bir süre ama bu cep telefonuyla uğraşmak 3 dakikaya 5 dakikaya kadar çıkıyor. Bu da tamamen vücudun kasların soğumasına neden oluyor. Durum böyle olunca sakatlanma riskleri de artıyor. Sonuç olarak bu spora insanlar vakit ayırıyor, işlerinden, derslerinden çıkıp geliyorlar. Eğer burada harcadıkları, zaman geçirdikleri, vakit uzadığı zaman bu insanın devamlılık sürecini de azaltıyor açıkçası" dedi.





"MÜZİK ARAMA OLSUN VESAİRE BU DA AÇIKÇASI SET ARALARINI UZATIYOR"

Fitness antrenörü olan Hüseyin Erkul, 1 saat içinde tüm egzersiz programının yapılması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

"8 saat mesaisinden çıkıp spor yapmaya geliyor. Burada da 2 saatini harcadığını da günün 10 saati gitmiş oluyor. Dinlenme, sosyalleşme saatleri de sağlanmış oluyor. İnsanın ne yönde olursa olsun hangi hedefte olursa olsun antrenman süresi tamamen 1 saat olarak yeterli olacaktır. Eğer imkanları varsa çok acil bir durumda değillerse, telefonu soyunma odasındaki dolaplarına kilitleyip o şekilde antrenmana başlamalarını önemle tavsiye ederim. Bu tamamen gelişim açısından da olsun artı yönde olacaktır. Bir de cep telefonu konusunda durum şundan ibaret oluyor. Spor salonlarında zaten bir müzik sistemi var. Bir de insanlar bluetooth kulaklığıyla müzik dinleme zevkine sahipler ama müzik arama olsun vesaire bu da açıkçası set aralarını uzatıyor. Bunu antrenman esnasında değil de atıyorum boş vakitlerinde evde vesaire kendilerine oynatma listesi ayarlarlarsa antrenman sırasında direkt telefonlarını bir kenara koyarlar. Bu şekilde antrenmanlarına devam edebilirler."