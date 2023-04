Egzersiz yaparken bu hata kalp krizine neden oluyor!

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü Uzmanı Dr. İsmail Özturan, "Herkes her sporu ve her egzersizi yapamaz. Kişinin yaşı, kilosu, efor kapasitesi, vücut tipi, öncesindeki rahatsızlıkları, şu anki hastalıkları yapılacak egzersiz ve spor türünün seçilmesinde önemlidir. Spor bedene iyi gelen bir ilaçtır. Unutulmamalıdır ki spor ve egzersiz aslında ilaçtır ve her ilaç gibi ne zaman, nerede, hangi türü ne dozda kullanılmalı, aşırıya kaçarsa ve yanlış kullanılırsa ne gibi yan etkileri olabilir bilinmesi gerekir. Bunları bilerek yapılan egzersiz de bilinçli egzersiz olacaktır. Egzersizlerin bedenin ihtiyaçlarının bilinerek planlanması da büyük önem taşıyor. Yapılması planlanan egzersiz sadece çok zorlamayan hafif dozda bedeni biraz hareketlendirme amaçlı, stres ve gerginliği azaltmaya yönelik ruha iyi gelecek basit doğa yürüyüşleri, düz yürüyüşler olabileceği gibi kas güçlendirme, esneklik artırma, denge koordinasyon geliştirme, postür düzeltme, kilo verme, nefes açma, dayanıklılık artırma amaçları da taşıyabilir. O zaman yapılacak egzersizler de aerobik egzersizler, ağırlık kaldırma egzersizleri, solunum egzersizleri gibi çeşitlenebilir. Her bir amaca uygun egzersiz çeşitleri vardır" diye konuştu.