EKG Nasıl Çekilir? EKG Nedir, Kaç Dakika Sürer, Elektrot Yerleşimi Nasıldır ve Hangi Renk Nereye Bağlanır?

EKG nasıl çekilir, EKG kaç dakika sürer gibi soruları hastalar EKG çektirmeden önce internet üzerinden araştırırlar. Bu araştırmalar üzerine EKG çekimi sırasında vücutlarına elektrot yerleştirildiğini öğrenen hastaların yanıtı bilmek istediği bazı yeni sorular ortaya çıkar. Bu sorular arasında "EKG elektrotları nereye konur, nasıl bağlanır, EKG'de hangi renkler nereye bağlanır?" soruları da yer alır. Bu yazımızda sizler için EKG çekimi sırasında dikkat edilecek hususları derledik.

EKG Nasıl Çekilir?

EKG, çoğunlukla göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı, baş dönmesi gibi şikayetler ile kardiyoloji uzmanına başvuran kişilerin kalp sağlığı hakkında yapılan bir testtir. Yapılması sırasında herhangi bir riski bulunmaz. Kalp işlevini değerlendirmekte altın standart olan EKG sayesinde, kalp kasının kasılması, ritim bozukluğu ve iletim bozuklukları anlaşılabilir. Hastanın özel bir hazırlık yapmasına gerek yoktur. İşlem öncesinde boyun ve bilekte yer alan takıların çıkarılması önerilmektedir. Ayrıca belden yukarıda bulunan kıyafetlerin çıkarılması da gereklidir. EKG çekebilmek için vücuda 10 adet elektrot bağlanır. Elektrotların bağlanabilmesi için öncelikle vücut özel bir solüsyonla temizlenir. Elektrotlar bağlandıktan sonra hasta 2-3 dakika boyunca konuşmaz ve hareket etmez. Çekim tamamlandıktan sonra elde edilen grafik yazdırılır ve kişi günlük yaşamına geri dönebilir.

EKG Nedir?

EKG, "Elektro kardiyo grafi"nin baş harflerinden oluşan ve hastaneleri kalp ağrısı, nefes darlığı gibi şikayetleri ile ziyaret eden kişilerin kalp krizi riskinin ve kalp sağlığının değerlendirilmesi için uygulanan bir testtir. Deri üzerine ve vücudun farklı bölgelerine yapıştırılan elektrotlar yardımı ile çekilir ve kalbin kasıldığında yarattığı elektriksel aktiviteyi ölçer. Bu sayede kalp sağlığı hakkında bilgi sahibi olunur.

Kalbin karıncık ve kulakçıklarının yaratmış olduğu kasılma ve gevşeme hareketlerinin ölçülmesi için vücuda 10 tane elektrot bağlanır. Bu elektrotlar EKG cihazina aktarılır. Ağrısız ve acısız bir yöntem olduğundan hem hasta hem de hekim için oldukça konforludur. Ayrıca kalp sağlığı hakkında pek çok verinin hızlı bir şekilde ölçülmesine yardımcı olur.

EKG Elektrotları Nereye Konur ve Hangi Renk Nereye Bağlanır?

Kalp hastalıklarının öğrenilmesi için kullanılan bir test olan EKG çekilirken vücuda genellikle 10 adet elektrot yapıştırılır ancak sayısı değişiklik gösterebilir. Bu elektrotlar göğüs bölgesine kollara ve bacaklara yapıştırılır. Kırmızı, siyah, sarı ve yeşil renklerde olan elektrotlardan kırmızı olan sağ kola, siyah olan sağ ayağa, sarı olan sol kola ve yeşil renkte olan sol ayağa yapıştırılır.