Eklemlerdeki ağrı o hastalığın habercisi! Erken teşhis büyük önem taşıyor...

Romatoid artrit, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen, kronik ve ağrılı bir romatizma türü olarak dikkat çekiyor. Bu hastalık, genellikle eklemlerde iltihaplanma, şişme ve ağrıya neden olurken, ilerleyici bir seyir de izleyebiliyor. Radyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Yeliz Zahiroğlu, 12 Ekim Dünya Artrit Günü çerçevesinde hastalığın tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirmede bulundu



Hastalığın vücudun kendi eklemlerini yanlışlıkla hedef alarak iltihaplanmasına neden olduğunu ifade eden Radyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Yeliz Zahiroğlu, "Romatoid artrit, bağışıklık sisteminin vücudun kendi eklemlerini yanlışlıkla hedef alarak iltihaplanmasına neden olduğu bir otoimmün (özbağışıklık) hastalıktır. Bu durum, özellikle el, ayak, diz ve omuz gibi eklemleri etkileyebilir. Aynı zamanda diğer vücut sistemlerine de zarar verebilir, bu nedenle erken teşhis ve tedavi önemlidir. Romatoid artritin belirtileri kişiden kişiye değişebilir ancak genellikle eklemlerde ağrı ve şişlik, sabah sertliği ve hareket kısıtlılığı, eklemlerde sıcaklık artışı, yorgunluk ve halsizlik ve kas zayıflığı gibi belirtiler gösterir" dedi.



"Düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve stresten kaçınma tedavide önemli"

Romatoid artritin tedavisinde iyi gelen yöntemlere değinen Dr. Öğretim Üyesi Yeliz Zahiroğlu, "Romatoid artritin tedavisi, semptomları hafifletmek, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla çok yönlü bir yaklaşım gerektirir. Tedavi seçenekleri arasında anti-inflamatuar ilaçlar, steroidler, hastalığı yavaşlatan ilaçlar (DMARD'lar) ve biyolojik ilaçlar gibi çeşitli ilaçları reçete edilebilir. Fizyoterapistler, eklemlerin hareketliliğini ve gücünü artırmak için egzersiz programları ve fizik tedavi uygularlar. İlerlemiş vakalarda, eklemlerin onarılması veya değiştirilmesi gerekebilir. Sağlıklı bir yaşam tarzı, romatoid artrit semptomlarını yönetmede önemlidir. Düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve stresten kaçınma bu kategoriye girer" diye konuştu.



Semptonların kontrol altında tutulmasının mümkün olduğunu ifade eden Zahiroğlu, "Romatoid artrit, kronik bir rahatsızlık olup, hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Ancak erken teşhis ve etkili tedavi yöntemleri ile semptomları kontrol altına almak mümkün olabilir. Romatoid artrit hakkında bilinçlenmek ve hastalıkla başa çıkmak için doktorunuza başvurmanız ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeniz önemlidir" şeklinde konuştu.