EKO Nasıl Çekilir? Ekokardiyografi Nedir, Kaç Dakika Sürer ve Ne İçin Çekilir?

Ekokardiyografi bir diğer ismiyle eko, kalbin ses dalgaları aracılığıyla iç yapısının ve işlevlerinin irdelenmesi olarak bilinmektedir. Ses dalgalarının iletilme işlevini gören bir alet yardımı ile gerçekleştirilmektedir. Transdüser adı verilen bu alet, göğüs duvarının farklı yerlerine temas ettirerek, kalp kapakları ve duvarları incelenmektedir. Eko nasıl çekilir, EKO çekimi ne kadar sürer gibi sorular oldukça merak edilmektedir. Bu soruların çok daha fazlası aşağıda anlatılmaktadır.

EKO Nasıl Çekilir?

Eko nasıl çekilir, eko çekilirken neye dikkat edilir bunları bilmek gerekir. İlk adım olarak hasta kişi sol tarafına doğru yatırılmalıdır. Hasta sol tarafına yatırıldıktan sonra hastanın göğüs kafesini açması sağlanır. Göğüs kafesine bir çeşit jeller sürülür. Kalp çevresine jel sürülerek orası eko çekimine uygun hale getirilir. Ne kadar jel sürülürse o kadar rahat bir şekilde görüntü elde edilir. Bu işlemde hiçbir şekilde x ray cihazı kullanılmamaktadır. Jeli sürdükten sonra kalbin üzerine transdüser takılır. Bu cihazlar kalbin tüm çevresine takılmalıdır. Aynı zamanda bu cihaz hastanın ayak bileklerine ve el bileklerine de takılmaktadır. Böylelikle ekokardiyografi nasıl çekilir konusu akıllardaki soru işaretlerini kaldırmıştır. Bu cihazlarla beraber hastanın bütün kalp atışları incelenmektedir. Eko kaç dakika sürer, bu uygulanan tüm işlem tahmini olarak 10 dakika sürmektedir.

Ekokardiyografi Nedir, Kaç Dakika Sürer ve Ne İçin Çekilir?

Eko denir, kalp ile alakalı mühim bilgiler vermektedir. Kalp ritmi bozukluğu şüphesi olan kişiler, kalp atışı ile ilgili her çeşit rahatsızlıklarının teşhisi için uzman kardiyolog doktorlar aracılığıyla eko testi istenmektedir. Eko testi ile beraber kalbin olması gerektiği gibi sağlıklı bir şekilde çalışıp çalışmadığı da tespit edilmektedir ve hasta olan kişiye konu ile ilgili bilgi verilmesi gerekmektedir. EKO çekimi ne kadar sürer çok merak edilen sorulardan bir tanesidir, bu işlem tahmini olarak 10- 12 dakika sürmektedir.