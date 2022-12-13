EKO Sonucu E-Nabız'da Görünür Mü? Ekokardiyografi (EKO) Sonuçları Kaç Günde Çıkar ve E-Nabız'a Ne Zaman Düşer?

Ekokardiyografi yani EKO, kalp ve hastalıkları için yapılan bir görüntüleme sistemi olduğu için sonuçları hastalar ve doktor için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle hastalar, EKO sonuçlarına olabildiğince hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilmek isterler. EKO sonucu hemen çıkar mı, EKO sonucu E-Nabız'da çıkar mı sorularının yanıtları bu bağlamda hastalar için önem kazanmaktadır. Bu soruların yanıtlarını ve EKO sonuçları nasıl öğrenilir sorusunun yanıtını bu yazımızda bulabilirsiniz.

EKO Sonucu E-Nabız'da Görünür Mü?

Ekokardiyografi yani kısa ismi ile EKO, ses dalgaları yardımı ile kalbin iç yapısının ve fonksiyonlarının incelenip değerlendirilmesi işlemine verilen isimdir. Kalp ultrasonu olarak da bilinen bu alet, kalbin yapısal tüm hastalıklarının (kalp büyümesi, kalp kası ve kalp kapak hastalıkları vs.) tanısının konulması için kullanılır. EKO çekildikten sonra hastaların en büyük kaygılarından bir tanesi EKO sonucuna nereden erişebileceği konusudur. EKO çekildikten sonra çıkan rapora, E- Nabız sisteminden kolay bir şekilde ulaşılabilir.

EKO Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

EKO sonuçlarına E-Nabız sistemi üzerinden ulaşılabilir. E-Nabız sonuçları için yapılması gereken adımlar şu şekildedir:

E- nabız sistemine, E-nabız şifreniz ile ya da E- Devlet şifresi ile giriş yapın.

Ana sayfada bulunan tahlil sonuçları bölümüne girin.

Tahlil sonuçları bölümünden yapılan tüm tahlilleri görüntüleyebilirsiniz.

Bu tahliller arasından EKO sonucunuzu görebilirsiniz.

Ekokardiyografi (EKO) Sonuçları Kaç Günde Çıkar?

Kalp için yapılan bir tahlil olan EKO, çekilirken aynı zamanda yetkili doktar tarafından yorumlanır ve bu yorumlar rapora kayıt edilir. Bu rapor EKO sonucu olarak adlandırılır. Test sonuçları EKO çekimi bittikten sonra genellikle ilgili doktora yönlendirilir ve hastanın eline bir belge olarak verilir. Ancak yapılan merkezin durumuna göre EKO sonucunun çıkacağı zaman değişiklik gösterebilmektedir.