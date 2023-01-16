Ekolali Nedir? Tıpta ve Psikolojide Ekopraksi ve Ekolali Ne Demek, Hangi Hastalıklarda Görülür?

Ekolali nedir diye soranların büyük bir çoğunluğu anne ve babadır. Hem çocukluk döneminde hem de yetişkinlikte görülen bir davranış ile konuşma bozukluğu olan ekopraksi ve ekolali neden olur diyenler olabilir. Ekolali belirtileri içinde en önemlisi çocuğun duyduğu kelimeleri tekrar etmesidir, ancak bu kasıtlı değil istemsizce olmalıdır. Değişik hastalıklar nedeniyle olabileceği için ekolali hangi hastalıklarda görülür diye sorulmalıdır.

Ekolali ve Ekopraksi Nedir?

Ekolali, sıklıkla otistik çocuklarda görülür ve bu başka bir kişinin söylediklerinin istemsizce tekrar edilmesi hastalığıdır. Günümüze kadar otizmin en belirgin özelliği olarak kabul edilmiştir, ancak yapılan son çalışmalara göre bu tür taklitlerin sadece otistik insanlara özgü olmadığı anlaşılmıştır. Ekolali aynı zamanda, birincil dil bozukluğu olan kişilerde de gözlemlenmiş olan bir rahatsızlıktır. Otistik çocuklarda bu sorun, bazen geçici bir davranış olarak kabul edilir.

Sadece çocukları değil, yetişkinleri de etkileyen bir problemdir. Nörodejeneratif demanslar, bilhassa Alzheimer hastalığı, amnezi, kafa travması, felç sonrası afaziler vb. hastalıklar nedeniyle olabilir. Ek olarak, diğer nörolojik ve psikiyatrik patolojilerde de bulunabilir. Tedavisi ise konuşma terapisi seansları ile davranışsal ve bilişsel terapiler sayesinde yapılır. Ekolali aynı zamanda, çocuklarda dil gelişiminin doğal bir parçasıdır. Bunu önlemek bazen gerekli değildir. Çocuklarda kalıcı ekolalilerden kaçınmak önemlidir. Bunun için anne ve babalar, farklı iletişim biçimlerini teşvik etmelidir. Genel olarak çoğu çocuk, zamanla ekolalilerinin üstesinden gelmeyi başarır.

Ekopraksi veya bilinen diğer adıyla ekokinezi ise diğer insanların hareketlerini istemsiz bir şekilde tekrarlama veya taklit etme eğilimidir. Bu bozukluk, yine istemsizce yapılan kelime tekrarı olan ekolali'ye çok benzer. Başta otizm olmak üzere katatonik şizofreni, Tourette hastalığı ve farklı psikiyatrik ve nörolojik bozukluklarda ortaya çıkabilir.

Ekolali Belirtileri Nelerdir?

Bu rahatsızlığa sahip çocuk ve yetişkinlerde görülen en önemli semptomlar, işitilen kelimeler ile seslerin tekrar edilmesi ve yaşa bağlı olarak dil gelişiminin azalmasıdır.