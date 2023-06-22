Eksikliği sağlığı yerle bir ediyor! Günde yarım çay kaşığı...

Bireyin gelişiminde büyük önem taşıyan iyot, eksikliği yaşandığında genel sağlığı da olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle çocukken görülen iyot eksikliği beraberinde zekada gelişim bozukluğuna neden olabiliyor. Konu hakkında konuşan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, iyot eksikliğinin belirtilerine ve nasıl giderilebileceğine de değindi.

İHA Giriş Tarihi: 22.06.2023 12:37 PAYLAŞ ABONE OL

Açıklamasına iyotun önemine ve eksikliğinin ne anlama geldiğine dikkat çekerek başlayan Dr. Hasan Levent, iyodun sağlıklı beyin gelişimi, büyüme, sağlıklı bir tiroit fonksiyonu, metabolizmanın normal çalışması ve hücrelerin yenilenmesi için son derece önemli bir mineral olduğunun altını çizdi. İyot eksikliği durumunda bebek ve çocuklarda zekâ gelişiminde gerileme, hipotiroid, guatr, metabolizma yavaşlaması gibi sorunları açığa çıkardığını ifade eden Levent, iyot eksikliğinin belirtilerini ise şu şekilde aktardı:



"Anormal kilo alımı, kabızlık, saç dökülmesi, üşüme, soğuğa karşı hassasiyet, hafıza ve öğrenme zorluğu, yavaş kalp hızı. Ellerde ve ayaklarda ödem, ciltte kuruma ve dökülme ve tiroit bezinde büyüme."