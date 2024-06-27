El bileğinizdeki ağrının sebebi bu olabilir! Özellikle o kişilerde görülüyor...

Toplumda el bileği ağrısı çekenlerin yaklaşık yüzde 20'sinde görülen ganglion (el bileği) kistinin genellikle osteoartiriti olan kadınlarda, önceden eklem ve tendon yaralanmaları geçirenlerde sık ortaya çıktığını aktaran El Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Kadir Uzel, hastalığa ve tedavi yönetemine ilişkin bilgi verdi. Dr. Öğr. Üyesi Uzel "Ganglion kisti vücudun diğer yerlerine yayılım göstermez. Genellikle ağrısız olan ganglion kisti oluştuğu bölgede çevresindeki sinire baskı yaparsa ağrı ortaya çıkabilir" dedi.

Dr. Öğr. Kadir Uzel, ganglion kistinin sık görülen iyi huylu kitle olduğunu belirterek "Ganglion kisti el ve el bileği çevresindeki eklem veya komşu tendonlardan köken alan ve oldukça sık görülen iyi huylu kitlelerdir. Bu kistler kötü huylu değildir ve vücudun başka bölgelerine yayılım göstermezler. En sık el bileği sırtında görülmek ile birlikte, el bileği avuç içi tarafı, parmakların avuç içi tarafındaki ilk boğumunda ve parmağın uç eklemlerinde de görülebilir. Ganglion sapı olan, içi sıvı dolu kistik bir yapıdır. İçerisindeki sıvı madde jel veya jöle kıvamındadır" diye konuştu.

BAZI MESLEK GRUPLARI BUNA YOL AÇABİLİR

Ganglion kistlerinin farklı boyutlarda olabileceğine değinen Dr. Öğr. Üyesi Uzel, şöyle devam etti:

"Boyutu zaman içerisinde değişiklik göstermekle beraber, tamamen de ortadan kalkabilir. Genellikle ağrısız olmak ile birlikte kistin oluştuğu bölgenin yakınında sinire baskı yapan bir durum varsa ağrı ortaya çıkabilir. Ganglion kistinin nedeni tam olarak bilinmiyor. Toplumda el bilek ağrısı olan hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde görülebilir. Kadınlarda osteoartiriti olanlarda, önceden eklem ve tendon yaralanmaları geçirenlerde, el bileğinin sürekli kullanıldığı mesleklere sahip olanlarda daha sık görülür. Ganglion kistinin tanısı, şişliğin yerine ve görünümüne bağlı olarak kolaylıkla konur. Ganglion kistleri genellikle oval veya yuvarlaktır ve bazen yumuşak ya da sert yapıda olabilirler. Özellikle avuç içindeki kistler sert kıvamdadır ve dokunma ile birlikte ağrı yoğunlaşabilir. Şişlik yapabilen diğer nedenlerin ayırıcı tanısını yapabilmek için bazı vakalarda grafi, ultrasonografi veya MR görüntüleme yöntemleri kullanılabilir."

TEKRARLAMA İHTİMALİ YÜKSEK

Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uzel, kistler için hemen cerrahiye başvurulmaması gerektiğini ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Ganglion kistlerinde genellikle cerrahi tedaviye gerek duyulmaz. Hastanın şikâyeti yok ise kistler sadece takip edilebilir. Takipler sırasında ganglion kistlerinin bir kısmı kendiliğinden kaybolabilir. Hastada ağrı mevcut ise eklemi hareketsiz tutacak ateller ve ilaçlar kullanılabilir. Kistin içindeki sıvının bir enjektör yardımı ile boşaltılması da uygulanabilecek bir diğer tedavi yöntemidir. Bu yöntem poliklinik şartlarında uygulanabilecek basit bir yöntem olmak ile birlikte işlem sonrası kistin tekrarlaması oranı yüksektir. Ameliyat dışı yöntemler başarısız olursa veya kist tekrarlarsa, kistin açık ameliyat veya artroskopik yöntemlerle çıkarılması önerilir. Cerrahide yapılması gereken, kistin kendisi ile birlikte sapını izleyip kaynaklandığı eklem veya tendon kılıfından çıkarılmasıdır. Sadece kisti çıkarmak tekrarlamasına neden olabilir."