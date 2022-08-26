El kurutma makinelerindeki tehlike! Ellerinizi bir bakteri yuvasına dönüştürüyor: Hiç yıkanmamış gibi…

Lewis, benzin isyasyonu, sinema salonu ve mağazalardaki el kurutma makinelerinin altına doğru petri kaplarını birkaç saniye bekletti. 13 gün boyunca kuluçkaya yatırdığı bu kapları incelediğinde beyaz, sarı ve siyah lekeler halinde görünen bakteri ve mantarlarla dolu olduğunu tespit etti. Bu nedenle halka açık tuvaletlerdeki el kurutma makinelerinin tehlikesine dikkat çekti.

Bu deneyi TikTok kanalında yayınlayan Lewis, sonuçların beklediğinden çok daha kötü olduğunu açıklarken diğer yüzeylerin de muhtemel olarak çok daha kötü bir bakteri istilasında olduğunu belirtti.

"BU DENLİ ŞİDDETLİ OLMASI BEKLENMİYORDU"

50 yıllık bir mikrobiyolog olan Dr. David Webber de yaptığı açıklamada, tuvaletten sonra ellerinizi yıkamanızın ardından bu makinelerde kurutmanın aslında bakterilerin yeniden ellerinize yerleşmesine neden olmak olduğunu söyledi.

Lewis, sonuçların bakterilerin varlığının pozitif olacağını tahmin ettiğini ancak sonucun bu denli şiddetli seviyede olacağını tahmin etmediğini belirtti.

Daha önce kurutucularda hangi bakteri ve mantarların gizlendiğini belirlemek için hiçbir test yapılmadı ve araştırmacılar, elleri kağıt havluyla kurutmanın etkilerini araştırmadı. Ancak önceki araştırmalar, el kurutma makinelerinin, etraflarındaki havayı emdiklerinde mikroorganizmaların varlığını sürdürebileceği alanlardan biri olarak, insanların ellerine bakterileri yeniden yerleştirebileceğini öne sürdü.