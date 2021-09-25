El ve ayaklarınızı etkiliyor! Havaların soğumasıyla ortaya çıkan o hastalığa dikkat

Çoğunlukla soğuk havaya maruz kalma, stres ve bazı ilaç kullanımları, kişinin psikolojik durumu ve sigara tüketimiyle hastalığının tetiklenebildiğini; vakaların yaklaşık yarısında altta yatan bir romatizmal hastalık olabileceğini belirten Emsey Hospital Romatoloji uzmanı Dr. Fulya Dörtbaş, ince çaplı atardamarlarının spazmı (büzüşme ve daralma) ile seyreden Raynoud Sendromunda, tedavi edilmediğinde kalıcı damar hasarı olup ileri dönemlerde parmak uçlarında aşırı morarmaya, yara açılmasına ve enfeksiyon oluşmasına neden olabildiğini belirtti.

KAN DOLAŞIMININ ZAYIF OLDUĞU BÖLGELERDE ÇIKIYOR

Soğuk hava koşullarına maruz kalmanın yanı sıra pandemi dönemi ile herkesin farklı sebeplerden yaşadığı stresin de Raynoud Sendromunu artırabilceğini söyleyen Romatoloji uzmanı Dr. Fulya Dörtbaş, el, ayak parmakları; nadiren de burun ve kulak gibi kan dolaşımının zayıf olduğu uç bölgelerde ciltte solukluk soğukluk ve morarma gibi belirtilerle ortaya çıktığını söyledi.

Dr. Dörtbaş, stres sonucu ortaya çıkan sempatik aktivitenin artması ile el parmak uçlarında ince çaplı arterlerin(atardamar) vazospazm (daralma) oluşturması ile oluştuğunu ve tanının erken dönemde konmasının önemli olduğunu belirtti.

ALTTA YATAN NEDEN ARAŞTIRILMALI

El ve ayak parmaklarda soluklaşma şeklinde renk değişimi, soğukta ellerin morarması, ellerin soğuk olması, üşümesi, sıcak, soğuk arasında değişimlerde ellerdeki morluğun artması, ilerleyen süreçte ağrılı krizlerin ortaya çıkması gibi raynaud belirtileri görüldüğünde altında yatan bir hastalık olup olmadığının mutlaka araştırılması gerektiğini belirten Romatoloji uzmanı Dr. Fulya Dörtbaş, "Tedavide öncelikle hastalığın primer mi yoksa sekonder raynaud fenomeni mi olduğu araştırılmalı. Romatizmal hastalık gibi başka hastalıkların eşlik ettiği raynaud fenomeninde bu hastalıkla birlikte gerekli değerlendirmelerin yapılmasının ardından en uygun tedavi seçeneklerinin belirlenmesi gerekir" dedi.