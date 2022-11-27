"Ellerim ısınmıyor" diyenler dikkat! Damarlarınızdaki bu hastalığın sinyali…

Soğuk hava, kan damarlarında spazma, kan akışının azalmasına ve bunun sonucunda da ellerin ve ayakların üşümesine neden oluyor. Bununla mücadele etmek için ise; çorap, atkı, bere gibi aksesuarlardan yardım alıyoruz. Fakat Dr. Sarah Brewer'a göre; soğuk ellerin farklı bir sebebi bulunabilir.
Soğuk eller ve ayaklar, varisli damarlar ve Raynaud sendromu gibi bazı sağlık sorunlarıyla yakından ilişkili olabilir. Express.co.uk'e konuşan Brewer, bu sorunların tümünün basit, ulaşılabilir yaşam tarzı değişiklikleriyle iyileştirilebilecek zayıf dolaşımla ilişkili olduğunu belirtti.
YETERSİZ DOLAŞIMLA MÜCADELE ETMEK İÇİN:
Dr. Brewer ayrıca böyle bir rahatsızlığınız bulunuyorsa sıcaklıklardaki ani ve aşırı değişikliklerden kaçınmanız gerektiğine dair de uyarıda bulunuyor. Ayrıca varisli damarlara sahipseniz, genellikle bir uzman danışmanlığında destekleyici tayt ve çoraplardan yardım alabilirsiniz.
"ISINMANIZI SAĞLAYACAK BESİNLER"
Yiyecekler ayrıca zayıf dolaşımla mücadelede önemli bir rol oynayabilir. Dr Brewer, günde en az beş porsiyon meyve ve sebze içeren sağlıklı ve dengeli bir beslenmenin, her hafta en az iki porsiyon yağlı balık eklenerek daha da geliştirilebileceğini açıkladı. Omega-3 balık yağlarının kan sulandırıcı etkisi vardır ve bu da el ve ayaklarda dolaşımı artırarak ısınmayı sağlar.
A.Vogel'den beslenme uzmanı Emma Ross, dolaşımı hızlandırdığı klinik olarak kanıtlanmış bir grup 'Süper Yiyecek' olduğunu açıkladı. Ross'a göre; böğürtlen, acı biber, somon ve ringa balığı gibi omega 3 yağları yüksek balıklar, doğal bir kan sulandırıcı olan sarımsak, zencefil, portakal, kabak çekirdeği, fındık ve karpuz kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı oluyor.
Emma Ross, ayrıca, Gingko biloba bitkisi kanın daha serbestçe akmasını sağlayarak el ve ayaklardaki dolaşımı hızlandırırken beyne giden kan akışını da artırdığını dile getirdi.
"PERİFERİK ARTER HASTALIĞINA DİKKAT!"
Ancak soğuk eller ve ayaklar, atardamarların sertleşmesi ve kireçlenmesi nedeniyle vücudun ekstremitelerine giden kan akışını azaltan periferik arter hastalığının da bir belirtisi olabilir. Bu uzun süreli durum, aralıklı topallama olarak bilinen baldır kaslarında kramplara, bacak ülserlerine ve aşırı durumlarda amputasyona yol açabilir.
Dr. Brewer, periferik arter hastalığının artan yaşla birlikte daha yaygın hale geldiğini, sigara gibi kötü alışkanlıkların yanı sıra dengesiz yüksek kolesterol seviyelerinin, yüksek taksiyon ve diyabetin de bu hastalığın gelişiminin artacağını belirtti.
Dr Brewer, "Periferik arter hastalığına neden olan plak oluşumunu yavaşlatmanın ve hatta muhtemelen tersine çevirmenin yanı sıra, alıç özü ayrıca arterleri genişletebilir ve kan damarlarını gevşeterek kanın ellere ve ayaklara serbestçe akmasına izin verebilir" dedi. Kalıcı zayıf dolaşım, kramp veya ağrınız varsa daima tıbbi yardım almanız oldukça önemli.