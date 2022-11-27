"Ellerim ısınmıyor" diyenler dikkat! Damarlarınızdaki bu hastalığın sinyali…

"ISINMANIZI SAĞLAYACAK BESİNLER"

Yiyecekler ayrıca zayıf dolaşımla mücadelede önemli bir rol oynayabilir. Dr Brewer, günde en az beş porsiyon meyve ve sebze içeren sağlıklı ve dengeli bir beslenmenin, her hafta en az iki porsiyon yağlı balık eklenerek daha da geliştirilebileceğini açıkladı. Omega-3 balık yağlarının kan sulandırıcı etkisi vardır ve bu da el ve ayaklarda dolaşımı artırarak ısınmayı sağlar.

A.Vogel'den beslenme uzmanı Emma Ross, dolaşımı hızlandırdığı klinik olarak kanıtlanmış bir grup 'Süper Yiyecek' olduğunu açıkladı. Ross'a göre; böğürtlen, acı biber, somon ve ringa balığı gibi omega 3 yağları yüksek balıklar, doğal bir kan sulandırıcı olan sarımsak, zencefil, portakal, kabak çekirdeği, fındık ve karpuz kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı oluyor.