Emar Nasıl Çekilir? MR Nedir, Kaç Dakika Sürer ve Ne İçin Çekilir, Acı Verir Mi?

Vücudun içinde bulunan dokuları ve organları görüntülemeye yarayan bir işlem olan MR, birçok hastanın güvenerek başvurduğu yöntemlerden biridir. Tercih edilebilirliği yüksek olan bu işlem beraberinde nasıl çekilir, MR nedir, kaç dakika sürer, ne için çekilir gibi soruları da getirmektedir. En çok kaygılanılan durumlardan biri olan acı verir mi sorusu da çok temel ve cevaplanması gereken soruların başında gelmektedir. Bu yazımızda sizler için MR hakkında merak edilen tüm soruları cevapladık ve derledik. Buyurun keyifle okumaya.

Emar-MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme) Nedir?

Manyetik rezonans görüntüleme (MRI), vücudun içinde bulunan dokuları ve organları görüntülemeye yarayan güçlü mıknatıslar, radyo dalgaları ve bilgisayarın kullanıldığı bir radyolojik tarama yöntemidir. Vücutta bulunan dokuların ve organların manyetik özelliklerini kullanarak görüntüler oluşturan MR, birçok farklı sağlık durumunun tanısında kullanılır. Bu yöntem radyolojik ışınım kullanmadığından, vücudun içine radyasyon göndermez ve bu nedenle de MRI görüntüleri çekilirken çok az risk vardır. Sıklıkla hastalıkları teşhis etmek veya tedaviye verilen yanıtı takip etmek için kullanılmaktadır.

Emar (MR) Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

Emar görüntülenmesine tıbbın bütün alanlarında ihtiyaç duyulmaktadır. Fakat bu alanlar içerisinde bazı alanda daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tıp dallları Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji ve Beyin Cerrahisidir. Kalp damar hastalıklarında mıknatıs gücü yüksek Emar cihazı gerekir. Kas-iskelet sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisi konusunda en çok tercih edilen ve en etkili iki yöntemden biri olan emar yalnız tanı koyma amacıyla yapılmamaktadır. Aynı zamanda ayırıcı tanı, eşlik eden sorunların saptanması, tedaviyi planlamada ve mevcut sorunun geçmişi ve geleceğinin öngörüsü için de oldukça önemlidir.

Vücudun her bölgesi için yeterli ve özel programlarla donanmış Emar cihazıyla;

Beyin, göz, iç kulak ve kulak yapıları, hipofiz, çene eklemi, beyin atardamar ve toplardamar sistemleri gibi kafa bölgesine yönelik incelemeler

Boyun yapısı, tükürük bezleri, dil ve çevre yapıları

Akciğerler, kalp ve kalple ilişkili büyük damarlar

Karın içi organlar, alt karın bölgesi

Boyun, sırt ve bel bölgesi omurga patolojileri

Omuz, kol, dirsek, el bileği, el, kalça, uyluk, diz, bacak, ayak bileği ve ayak gibi uzuvların ve eklemlerin incelemeleri

Tüm vücut anjiografi

Kinematik incelemeler

Bölgesel MR anjiografik incelemeleri gibi işlemler yapılabilmektedir.

Emar Nasıl Çekilir?

Öncelikle, hasta cihazın içine yatırılır ve cihazın içinde bulunan bir manyetik alan yaratılır. Emar ile tetkik edilecek bölgeye özel tasarlanmış coil denilen ve anten özelliği olana cihaz yerleştirilir. Manyetik alan, vücuttaki dokuların ve organların manyetik özelliklerine göre çeşitli sıklıklarda rezonans yaptırır. Her bölgeye özel coil cihazı vardır ve kullanımı görüntü oluşturma, görüntü kalitesi açısından son derece önemlidir. Daha sonra teknisyen, çekim yapılacak yerin, tam cihazın içine gelecek şekilde ayarlamalar yaparak sabit kalmasını sağlar. Bu rezonans sırasında, cihazın algıladığı sinyaller kaydedilir ve bu sinyaller kullanılarak bir görüntü oluşturulur. MRI cihazının içinde yatarken, hastanın hareket etmemesi ve nefes alıp vermeyi düzenli olarak yapması ile görüntülerin daha net olmasını sağlanmaktadır.

Ne İçin Çekilir ve Kaç Dakika Sürer? Acı Verir Mi?

MRI cihazları, genellikle hastane ve polikliniklerde bulunur. Ancak, bazı özel sağlık kuruluşlarında veya radyoloji kliniklerinde de MRI cihazları bulunabilir. Bu cihazlar, genellikle radyoloji bölümlerinde yer alır ve doktorlar tarafından vücudun içinde bulunan dokuları ve organları görüntülemek için kullanılır. Çekim süresi, Emar cihazının mıknatıs gücüne, güncelleme durumuna, çekim sayısına, çekilecek bölgenin ve hastalığın durumuna göre değişmekle beraber 15-45 dakika sürebilir. Ancak, bu süre her hasta için farklılık gösterebilir ve çekilecek olan görüntünün tipine göre değişebilir. MRI cihazının içinde yatan hasta, sık sık cihazın içinde bulunan tuşa basarak doktorlarla iletişim kurabilir ve doktorlardan bilgi alabilir. Özetle hasta doktorlara sorularını yöneltebilmektedir ve doktorlar da hastanın sorularını cevaplayabilmektedir. Emar veya MR işlemi acısız ve rahat ulaşılabilir bir işlemdir. Radyolojik ışınım kullanılmadığından, vücudun içine radyasyon göndermez ve bu nedenle de MRI görüntüleri çekilirken çok az risk vardır.