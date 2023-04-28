Emziren Anne Antibiyotik Kullanabilir Mi? Emzirirken Antibiyotik Kullanılır Mı, Bebeğe Geçer Mi?

Emziren anne antibiyotik kullanabilir mi sağlığı niteleyen bir yargı olduğu için dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu sebeple de araştırma konumuzun merkezine alınmıştır. Aslına bakılırsa ilaç kullanımı her yaşta olan bir durumdur. Söz konusu emzirirken antibiyotik kullanılır mı olduğu için daha hassas bir yaklaşım sergilenecektir. Dolayısıyla konumuzun özünü, emziren anneler antibiyotik içebilir mi ve annenin kullandığı antibiyotik bebeğe geçer mi oluşturacaktır.

Emziren Anne Antibiyotik Kullanabilir Mi?

Bir annenin gebelik süreci çok hassas ve sağlık açısından da çok naif bir süreçtir. Bu süreç içerisinde dikkat edilmesi gereken şeyler elbette vardır. Örneğin ne yediğinize ve ne içtiğinize dikkat etmeniz konusunda özverili olmalısınız. Kısmi de olsa annenin yediği ve içtiği şeyler bebeğe ulaşmaktadır. Dolayısıyla bebeğe ulaşan bu besinler onu etkilemektedir. Aslında bu durum herkesin bildiği bir şeydir. Bu sebeple de hamilelik süreçlerinde protein, lif gibi sağlıklı besinler tüketmeye çalışırız. Söz konusu ilaçlar olduğunda da vurgulanacak çok şey vardır. İlaçlar konusunda bahsedilecek şeyler diğer başlıklarda aktarılacaktır.

Emzirirken Antibiyotik Kullanılır Mı?

Emzirirken bir annenin nasıl beslenmesine yönelik öneriler vardır. Emzirdiği için hem kendi direncinin düşmemesi adına hem de bebeğine geçmesi gereken vitaminler adına dikkat etmesi gereken noktalar vardır.

Emziren bir anne gün içerisinde muhakkak süt, yoğurt gibi gıdalar tüketmelidir.

Emziren bir anne gün içerisinde meyve tüketimini aksatmamalıdır.

Emziren bir anne protein alımını aksatmamalıdır.

Emziren bir anne tahıl grubunda her alan besinlerin alımını aksatmamalıdır.

Emziren bir annenin gün içerisinde neredeyse tüm besinleri ölçülü bir şekilde tüketmesi önerilir. Bebek genelde ilk 6 ay anne sütü ile beslendiği için tüm vitaminleri, mineralleri anne sütünden almaktadır. Bunun için de annenin dikkatli beslenmesi gerekir. Bu durum ilaç kullanımında da bu şekildedir. İlaç olarak antibiyotik ele alınacaktır. Yani emziren bir anne antibiyotik kullanabilir mi mühim bir sorudur.

Annenin Kullandığı Antibiyotik Bebeğe Geçer Mi?

Bir anne emzirirken yediği ve içtiği şeylerin bebeğine geçtiği doğrulanmış bir gerçektir. Hatta bazen sırf bu yüzden emziren bir annenin ilaç kullanması gerekirken kullanamaz. Uzman bir doktor ile hareket ettiğiniz zaman bu konuda daha bilinçli bir şekilde ilerlemiş olacaksınız. Emziren bir anne için antibiyotik kullanımın sakıncalı olup olmadığı da yine uzman doktorların vereceği bir karardır. Sizin ve bebeğinizin sağlık durumuna göre, antibiyotikten etkilenme durumuna göre bu karar alınacaktır.