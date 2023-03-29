Emziren Anne Diş Dolgusu Yaptırabilir Mi? Emzirirken Dişe Dolgu ve Kanal Yapılır Mı?

Emziren anne diş dolgusu yaptırabilir mi sorusu sağlık açısından açıklanmaya zorunludur. Bebek ve anne her daim sağlık sorununu yaşamamalıdır. Bir anne Dolgu yaptırdıktan sonra bebek emzirilir mi doğrultusunda karara varacaktır. Çünkü Dişe yapılan anestezi süte geçer mi sorusundan elde edilecekler bu işlemi yapıp yaptırmamaya karar verecektir. Göründüğü gibi mühim olan bir nokta vardır ve sorular sayesinde bu konunun üzerinde durulmaktadır. Aynı düzlemden devam edecek olursak emzirirken dişe dolgu yapılır mı sonuçlandırılacaktır.

Emziren Anne Diş Dolgusu Yaptırabilir Mi?

Bir anne emziriyorsa birçok şeye dikkat etmelidir. Dikkat etmenin başında beslenme gelmektedir. Yenilen her şey anneye zarar verebileceği gibi bebeğe de zarar verebilir. Bu nedenle anne yediğine ve içtiğine dikkat etmelidir. Sonuç olarak hem annenin hem de bebeğin sağlığı söz konusudur. Anne sağlık açısından kendi için bir işlem yaptıracak ise yine dikkat etmelidir. Emzirdiği için yapılacak herhangi bir işlem bebeğe problem oluşturabilir. Bu çerçevede konu diş dolgusu ise endişe etmeye gerek yoktur. Emziren bir annenin amalgam dışındaki dolguları yaptırması sorun olmayacaktır.

Emzirirken Dişe Dolgu Yapılır Mı?

Bazı sağlık operasyonları öncesi ve sonrası ilaç kullanmak durumunda kalırız. Bu tür durumlarda emziren biriyseniz dikkat etmeniz şart. Bebeğe zarar verecek unsurlar var mı yok mu iyice öğrenilmesi gerekir. Söz konusu diş dolgusu ise emziren bir annenin yaptırması sorun değildir. Fakat bu konuda doktorlar tarafından bir şart koşulmaktadır. Bu şart ise diş dolgusunun amalgam olmamasıdır. Amalgamın ifade ettiği şey de cıva, bakır, gümüş, kalay gibi bileşendir. Bu tür bileşenler emziren anneye zarar verebilir. Aynı şekilde diş dolgusu sonrası kullanılan ilaçların zarar verip vermediği de değerlendirilmelidir.

Emzirirken Dişe Kanal Yapılır Mı?

Dişe yapılan birçok operasyon vardır. Diş dolgusu gibi kanal tedavisi de diş sağlığı için yapılan operasyondur. Eğer emziren biriyseniz diş dolgusu yaptırırken ya da kanal tedavisi yaptırırken tereddüt edebilir. Diş dolgusu emziren biri için problem olmayacaktır. Tabii kullanılacak ilaçlar bebeğe zarar verici maddeler de içermemelidir. Diğer bir konu ise emziren birinin kanal tedavisi yaptırmasının iyi olup olmayacağıdır. Aslında diş dolgusunda geçerli olan her şey kanal tedavisi için de geçerlidir. Kullanılan ilaçlar da bebeğe zarar verecek şeyler yoksa problem yoktur. Aynı zamanda anestezi gerçekleştikten yaklaşık 2 3 saat sonra bebeğin emzirilebileceği de ifade edilenler arasındadır.