Emziren Anne Erik Yiyebilir Mi? Erik Anne Sütüne Gaz Yapar Mı, Bebeğe Dokunur Mu?

Emziren anne erik yiyebilir mi diye düşünenler için bu, uzmanlar tarafından bu dönemde tüketilmesi tavsiye edilmeyen bir meyvedir. Erik süt yapar mı veya sütü keser mi diye soranlar, bunlara bir etkisi olmadığını ve sadece gaza neden olduğunu anlamalıdır. Emziren annenin yediği erik bebekte gaz yapar mı sorusuna cevap vermek gerekirse, bu meyve anne sütünde gaz oluşumuna sebep olur. Gaz yapan diğer meyveler neler? İşte detaylar…

Emziren Anne Erik Yiyebilir mi?

Erik, güçlü bir antioksidan olması nedeniyle vücudu toksinlerden arındırmayı sağlar. İçindeki A, B, C ve K vitaminleri sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Özellikle kansızlığa karşı oldukça faydalı bir meyvedir. Demir emilimini artırarak aneminin etkilerini hafifletmeye yardımcı olur. Yüksek oranda lif içermesi nedeniyle bağırsak sağlığını destekler. Kolesterolü düzenler ve damar tıkanıklığının meydana gelmesine karşı koruyucudur. Bundan dolayı kalp ve damar hastalıklarını önlemekte etkili bir besindir.

İnsan vücudu için erik her ne kadar faydalı olsa da bazı durumlarda tüketilmesi zararlı olabilir. Bunlardan biri de emzirme dönemidir. Bu meyvenin sütü artırdığına ya da azalttığına dair herhangi bir bilimsel veri yoktur. Ancak uzmanlar, eriğin bebeklerde gaz sancısına neden olduğu için yenilmemesi veya az tüketilmesi gerektiği konusunda hemfikirdir. Sadece erik değil, armut, portakal, greyfurt, mandalina, ananas, şeftali, acı biber, inek sütü, kahve ve gazlı içecekler de anne sütü alan bebeklerde gaz yapabilir. Bu yüzden annelerin, bu besinleri alırken ölçülü olmaları gerekir. Bazı bitki çayları ise anne sütündeki gazı azaltmaya yardımcı olur. Meyan kökü, rezene, güvercin otu, papatya, nane ve oğul otu gibi bitkilerin çayları bu açıdan çok faydalıdır.

Anne Sütünde Gaz Yapmayan Meyveler Neler?

Süt ve süt ürünleri, kafein içeren içecekler, bazı tahıl ve baklagiller, aşırı baharatlı yemekler ile bazı sebze ve meyveler, anne sütünde gaza neden olur. Bebeklerin gaz sancısı yaşamaması için bu gıdaların alınmaması veya az miktarda tüketilmesi gerekir. Erik gibi birtakım meyvelerin gaz yaptığı bilinen bir gerçektir. Ancak bazı meyveler de tam tersine anne sütünde olumsuz hiçbir etki yaratmamakta, aksine süt üretimini desteklemektedir. Bunlar arasında, dut, hurma, yaban mersini, incir, kuru incir, kuru kayısı, üzüm, ayva, kivi, çilek ve avokado bulunur.