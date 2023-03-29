Emziren Anne Lazer Epilasyon Yaptırabilir Mi? Emzirme Döneminde Lazer Epilasyon Yapılır Mı?

Zamandan ve paradan tasarruf etmek isteyen kadınlar için emzirirken lazer epilasyon yapılır mı sorusu çok önemlidir. Değişen hormonlardan dolayı emzirme döneminde lazer epilasyon yapılır mı ve işe yarar mı diye endişe edilebilir. En uygun zamanı öğrenmek isteyen yeni anneler, doğumdan ne kadar süre sonra lazer epilasyon yapılır sorusuna cevap bulmak ister. Emziren anne lazer epilasyon yaptırabilir mi? Yoksa beklemeli midir?

Emzirirken Lazer Epilasyon Yapılır mı?

Hamilelikte ve emzirme döneminde kadınların dikkat etmesi gereken bazı durumlar bulunur. Çünkü bunlar hem bebeğin hem de annenin sağlığı için tehdit edici olabilir. Örneğin hamilelikte ilaç kullanımı neredeyse imkansızdır ve bazı hastalıklara yönelik tedavilerin uygulanması riskli kabul edilir. Aynı durum emziren anneler için de geçerlidir. Çünkü sütten kesilme gibi istenmeyen bir durum meydana gelebilir.

Lazer epilasyon konusu da bu anlamda bazıları için endişe verici olabilir. Ancak bu yöntemin, emziren kadınlar üzerinde herhangi bir olumsuz etkisinin bulunduğuna dair bilimsel verilere rastlanılmamaktadır. Bu anlamda vücuda gönderilen lazer ışınların, süt bezleri ile süt kanallarında sorun yaratması gibi bir durum söz konusu değildir. Bu yüzden bu dönemlerde lazer epilasyon uygulaması yaptırmak sağlık açısından sakıncalı değildir. Ancak emzirirken, hormonlar değişebildiği için epilasyon kalıcı bir sonuç vermeyebilir. Bu yüzden çoğu uzman, bunun emzirme bırakıldıktan sonra yapılmasını önerir.

Hamileyken Lazer Yapılır mı?

Lazer epilasyon yaptırmayı planlayan anne adayları, uygun zaman olup olmadığı konusunda endişe duyabilir. Lazer ışınlarının olası bir yan etkisinin, bebeğe zarar vermesinden korkanlar için bu husus önemlidir. Uzmanlar, epilasyon işlemi sırasında insan bedenine gönderilen ışınların bebek için zararlı olmadığını söyler. Çünkü aksini kanıtlayan herhangi bir bilimsel kanıt yoktur. Bu bakımdan gebelikte lazer yaptırmanın, anne ve bebeği için bir zararı yoktur. Ancak tıpkı emzirme döneminde olduğu gibi hamilelik de hormonların yoğun olarak değiştiği bir zaman dilimidir. Bu ise kıl köklerini doğrudan etkileyen bir unsurdur. Bu yüzden hamilelik ve emzirme dönemi bitene kadar epilasyon yaptırmamak daha iyi olur.