Emziren annenin yediği marul bebekte gaz yapar mı, marul süt keser mi gibi sorular; emziren annelerin yanıtını bilmesi gereken sorular arasındadır. Anneler bebekleri için onlara dokunacak, gaz yapacak besinleri tüketmemeli ve bu konuda önlem almalıdır. İşte bebeği için gereken önlemi almak isteyen ebeveynlerin merak ettiği "Emziren anne marul yiyebilir mi, marul anne sütüne gaz yapar mı, bebeğe dokunur mu?" sorularının yanıtları…

Emziren Anne Marul Yiyebilir Mi?

Emziren annelerin hem kendisi hem de bebeği için bol miktarda enerjiye ihtiyacı bulunur. Bu enerji ihtiyacını karşılayacak en güzel besinlerden bir tanesi ise marul olarak karşımıza çıkar. Annenin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağladığı için annenin marul yemesinde bir sakınca bulunmaz. Ancak herhangi bir alerji durumuna karşı emziren annenin doktoruna danışması daha faydalı olacaktır.

Marul Anne Sütüne Gaz Yapar Mı?

Marulu çok fazla tüketmek bazı sindirim problemlerine ve gaz sorunlarına yol açabilmektedir. Bu nedenle emziren anneler bebekleri ve kendilerinin yararı adına doktorlarının önerdiği miktarda marul tüketmeli fazlasından kaçınmalıdır. Çünkü çok fazla marul tüketmek anne sütüne gaz yapabilmektedir.

Marul Süt Yapar Mı?

Marul hakkında en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de marulun süt yapımına destek olup olmadığıdır. Marul ve diğer yeşil yapraklı sebzeler içerisinde fitoöstrojen maddesini içerdiklerinden dolayı süt üretimini arttıran hormonların salgılarının artmasına katkıda bulunurlar. Bu durum da marul süt yapar mı sorusunun cevabını bize "evet yapar" olarak verir.