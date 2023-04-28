Emziren Anne Ne Yemeli? Emziren Anne Gaz Yapmayan Yemek Listesi İle Bebeğe Gaz Yapmayan Yiyecekler Neler?

Anne sütünün bebeğe gaz yapmaması için emziren anne ne yemeli veya ne yememeli, sorusu ile sıkça karşılaşırız. Emziren anne gaz yapmayan yemek listesi içerisinde kuru meyve, çörek otu gibi yiyeceklerin bulunması gerekir. Bebeğe gaz yapmayan yiyecekler özenle seçilerek beslenme listesi hazırlanmalıdır. Gaz yapmayan lohusa yemekleri, hazırlanırken yoğun baharat kullanmamaya dikkat edilmelidir. Emziren anneler gaz yapmaması için ne yemeli, sorusuna ıspanak gibi besinlerin tüketilmesi gerektiği yanıtını veririz.

Emziren Anne Ne Yemeli?

Emziren anneler için beslenme oldukça önemlidir. Doğru ürünlerle beslenen anneler bebeklerinin sağlıklı gelişimini destekler. Süt veren annelerin yiyeceklerinin protein ve yağ oranının doğru olması gerekir. Bunun yanı sıra besinlerin bebeğe gaz yapmaması için de özenle seçmelidir. Gaz yapması nedeniyle bazı besinlerin dengeli ve az tüketilmesi gerekir. Emziren anneler bir yemeği yedikten 24 saat sonra, süt emen bebeğinizde gaz oluşuyorsa bunun sebebi yediği yemekler olabilir. Ancak gaz yapan tüm yiyecekler her bebekte aynı etkiyi göstermez. Bebeği gözlemlemek ve gaz yaptığını düşündüğünüz yiyecekleri beslenme listesinden çıkarmakta fayda vardır.

Gaz yapan gıdaları tamamen kesmek yerine gaz yapan gıdalardan daha az ve yavaş yavaş yemek, yemekleri iyi çiğnemek gaz oluşumunu anne ve bebek açısından azaltan yardımcı önlemlerdir. Anneler için günlük olarak tüketilmesi gereken gıdalar vardır. Henüz gelişmekte olan sindirim sisteminde oluşan gaz, bebeğinize ağrı vererek huzursuz olmasına sebep olur. Bebeklerin yaklaşık 3/4'ü bu problemi yaşar. Özellikle ilk 4 ayda yoğun olarak görülebilen gaz probleminden kurtulmak için uzak durabileceğiniz yiyecekleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Özellikle acı biber, kekik, isot gibi yoğun ve yakıcı baharatlar gaz oluşumuna sebep olabilir. Emzirme döneminde yemeklerinizde baharat kullanımını azaltarak bebeğinizde gaz oluşumunu azaltabilirsiniz.

Portakal, mandalina, greyfurt, armut, şeftali, erik, ananas gibi meyvelerin tüketiminin kararında olması gerekir. Aşırı tüketimi bebeğinizde gaz sancısına neden olacaktır.

Kahve, çay, çikolata, soda, gazoz, kola gibi oldukça gaz oranı yüksek yiyecek ve içeceklerdir. Bu nedenle bebeğinizin gaz sancısı çekmesi oldukça fazla olacaktır.

Süt ürünlerinin tüketimi de emziren anneler için önemlidir. Özellikle inek sütü bebeğin gaz sancısına neden olacağından yoğurt tüketmek daha faydalı olur. Fakat yoğurdun da kararında tüketilmesi gerekir. Mümkünse tüketilen yoğurtta inek sütünden yapılmamış olursa gaz sancısı en aza indirilmiş olur.

Mısır, mercimek, kuru fasulye, yeşil mercimek, buğday, bulgur, soya, yulaf ve kepekli gıdalar tükettiğiniz zaman bebeğinizde gaz sancısı olabilir. Bu saydığımız besinler temel gıdalarımız olduğundan tüketimi oldukça fazladır. Bebeğinizde gaz sancısını azaltmak için bu besinleri 5 dakika haşladıktan sonra suyunu döküp yeni su ile haşlamanız bebeğinizin gaz sancısını azaltacaktır.

Lahana, brokoli, karnabahar, soğan, Brüksel lahanası çiğ tüketildiğinde bebeğinizin gaz sancısı oldukça azla olacakken haşlanarak tüketildiğinde bu etki azalacaktır.

Ayrıca turp ve kabak gibi sebzeler ve fındık, fıstık gibi kuruyemişler bebekte gaz sancısı yapan besinlerin içinde yerini alır.

Kızarmış veya çok yağlı besinler gaz oluşumunda önemli bir rol oynar.

Emziren Anne Gaz Yapmayan Yemek Listesi İle Bebeğe Gaz Yapmayan Yiyecekler Neler?

Emziren annelerin bebeğinde gaz sorunu ortaya çıkmaması için rahatlıkla tüketebileceği besinleri şu şekilde sıralayabiliriz: