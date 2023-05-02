Emziren Anne Patlıcan Yiyebilir Mi? Patlıcan Anne Sütüne Gaz Yapar Mı, Bebeğe Dokunur Mu?

Emzirirken patlıcan gaz yapar mı diyenler, bu sebzenin diğer bazı sebzeler gibi anne sütünde gaz oluşumuna sebep olacağını bilmelidir. Emzirirken patlıcan yenir mi sorusuna yanıt arayan annelerin, özellikle yağda kızarmış olan patlıcandan uzak durması gerekir. Emziren anne patlıcan yiyebilir mi diye düşünenlerin, ölçüyü kaçırmadan yemelerinde herhangi bir sakınca yoktur. Patlıcanın anne sütüne etkisi nedir? Süte gaz yapar mı?

Emzirirken Patlıcan Gaz Yapar mı?

Yüksek lif oranı sayesinde sindirim sisteminin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olan patlıcan, aynı zamanda tüketen kişide gaz sorununa da yol açabilir. Ancak bu sebze insan sağlığı açısından oldukça yararlıdır. Yağ oranı çok düşük olan patlıcanın büyük bir kısmı sudan oluşur. İçinde, A, B1, B2, B5, B6, C, K vitaminleri ile fosfor, magnezyum, manganez, bakır, potasyum ve folik asit bulunur. Düzenli tüketildiğinde, kalp ve damar hastalıklarına karşı korur, kolesterolün oluşumunu önlemeye yardımcı olur, kemiklerin güçlenmesine katkıda bulunur ve aneminin etkilerini azaltır.

Patlıcan, her ne kadar sağlık için çok yararlı bir sebze olsa da emziren anneler tarafından fazla tüketilmemesi tavsiye edilir. Çünkü sütte gaz yapar ve bu bebeğin gazdan dolayı rahatsız olmasına neden olur. Bu sebzeyi kızartarak yemek ise daha fazla gaz yapabilir. Patlıcana ek olarak kuru fasulye, lahana, karnabahar, soğan, portakal, limon, greyfurt, kafeinli içecekler ve çikolata da anne sütünde gaza sebep olur. Bu besinler sadece anne sütünde değil, annede de rahatsızlık şişkinlik ve gaz sancısı yapabilir. Bundan dolayı ölçüyü kaçırmamak gerekir.

Emzirirken Hangi Besinler Tüketilmelidir?

Annelerin sütünü artıran, gaz yapmayan bazı çaylar ve gıdalar bulunur. Bunlar, hem annenin hem de bebeğin sağlığı için oldukça yararlıdır. Ihlamur, rezene, papatya çayları, anne sütünü artırıcı özellikleri ile en çok tercih edilen bitki çaylarıdır. Ek olarak, et ürünleri, balık, yumurta, sakatat, yoğurt, peynir, kuru meyveler (üzüm, erik, incir, kayısı vb.), kuru yemişler (badem, ceviz, fındık vb.), koyu yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, kara lahana, roka vb.), arpa ve yulaf gibi tahıllar ve bol su tüketimi annenin sağlığı ve süt oluşumu için faydalıdır.