Emziren Anne Saç Boyatabilir Mi? Emzirirken Saç Boyanır Mı, Bebeğe Dokunur Mu?

Emzirme döneminde saçını boyatmak isteyen her anne saç boyasının içeriğindeki kimyasalların bebeğine zarar verebilecek olması nedeniyle "Emziren anne saç boyatabilir mi?" sorusunun yanıtını araştır. Çünkü anneler bebeğinin böyle bir durumda zarar görmesini istemez. "Emziren anne saç boyar mı, saç boyası süte geçer mi, bebeğe zarar verir mi?" gibi emziren anne ve saç boyası hakkında merak edilen soruların yanıtlarını bu yazımızda sizler için derledik.

Emziren Anne Saç Boyatabilir Mi?

Emziren annelerin en çok endişe duyduğu konu herhangi bir şekilde bebeğine zarar vermektir. Annelerin endişelerinin bir kaynağı olan emzirme döneminde saç boyatma konusunda farklı uzmanların farklı görüşleri bulunur. Bu görüşler arasında; herhangi bir zarar vermeyeceği ön plana çıksa da bazı uzmanlar kimyasalların solunum yoluyla bebeğe zarar verebileceğini söylemektedir. Ancak emziren annelerin saçlarını boyamasının süt yoluyla bebeğe bir sakıncası olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaz. Emziren annelerin saç boyatması hususunda kendi doktorlarına danışması bu konu yapılacak en doğru harekettir.

Saç Boyası Süte Geçer Mi?

Emziren ya da hamile annenin saç boyatması konusu geçmişten beri muamma içerisindedir. Çünkü saç boyasının süte karışacağı gibi bir inanış bulunur. Ancak emzirme döneminde saç boyasının süte geçmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken konu emziren annenin daha az kimyasal içeren daha doğal boyalarla saçını boyaması ve gerekirse doktoruna danışmasıdır.