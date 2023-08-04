Emzirirken diyet yapılır mı? Uzman isim en merak edilen soruyu yanıtladı...

Anne sütünü faydaları ve emzirmenin önemi hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Sultan Ay, “Anne sütünün bebeklere olduğu kadar annelere de faydalı olduğu biliniyor. Anne sütü bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişmelerini sağlarken; anneleri de pek çok hastalıktan koruyor. Ancak emzirirken bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Örneğin, annelerin emzirme döneminde gebelikte aldıkları kiloyu vermek amacıyla diyete girmemeleri, bu süreçte sigaradan uzak durmaları gerekiyor” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 04.08.2023 10:49 PAYLAŞ ABONE OL

Anne sütünün yenidoğanda optimum büyüme ve gelişme için gerekli olan tüm sıvı, enerji ve besin ögelerini içeren, biyoyararlılığı yüksek, sindirimi kolay doğal bir besin olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. Sultan Ay, "Anne sütü ve emzirmenin hem bebek, hem de anne için, başta beslenme olmak üzere, sağlık, bağışıklık, gelişimsel, psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden çok sayıda yararları vardır" dedi.

HEM ANNEYE HEM BEBEĞE FAYDALI Uz. Dr. Ay, anne sütünün faydalarını şöyle aktardı: "Anne sütü akut ve kronik hastalıkların riskini azaltır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca anneyle ilişkileri kuvvetlendirir. Bebeğin ruhsal, bedensel ve zekâ gelişimine yardımcı olur. Dikkat azlığı sendromu, ilgisizlik gibi olgularda anne sütü alımı önem kazanmaktadır. Çene diş gelişimini iyi yönde etkiler. Organ ve doku olgunlaşmasını sağlar. Emzirmenin sadece bebek için değil anne için de faydaları vardır. Emzirme, göğüs kanseri, over kanseri, endometrium (rahim için tabakası) kanseri ve meme kanserine yakalanma riskini azaltır. Emzirme, anneyi ileride ortaya çıkacak kemik erimesinden (osteoporozis) korur. Emzirme, uterusun eski haline dönmesine yardımcı olur, anneyi aşırı kan kaybından ve anemiden korur. Ayrıca emziren anneler daha kolay kilo verir. Sağlıklı ve doğru beslenen anne, emzirme sırasında enerji harcadığından ve süt üretimi için yağ dokusu kullanıldığından daha kolay ağırlık kaybederler. Annelik duygusunun gelişmesine neden olur."