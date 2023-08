Emzirirken diyet yapılır mı? Uzman isim en merak edilen soruyu yanıtladı...

İLK YARIM SAATTE EMZİRME BAŞLAMALI

Annelerin pek çoğunun emzirme konusunda kafa karışıklığı olabileceğine değinen Uz. Dr. Sultan Ay, şöyle devam etti:

"Doğumdan sonraki ilk 1/2 - 1 saatte emzirmeye başlanmalıdır. Emzirmeden önce bebeğe hiçbir içecek verilmemelidir. Bebek her istediğinde emzirilmeli, emzirilen bebeklere yalancı meme verilmemelidir. İlk 6 ayda bebeklere sadece anne sütü verilmelidir. Annelere emzirme tekniği öğretilmeli. Her emzirmede bebek her iki memede en az 10-12 dakika tutulmalı, her emzirmede farklı meme ile başlanmalıdır. 6 ayın üzerindeki tüm bebekler tamamlayıcı besin almalıdır ve çocuklar 2 yaşına kadar emzirilebilir. Süt üretimini arttırmak için, bebekle anne doğumdan sonra aynı odada olmalı ve emzirmeye hemen başlamalıdır.