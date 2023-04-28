Emzirirken Yeşil Çay İçilir Mi? Emziren Anne Yeşil Çay, Kekik Ve Adaçayı İçebilir Mi?

Emziren anne yeşil çay içebilir mi araştırması için sağlık ve bebeklerle ilgili kaynaklardan istifade edebilirsiniz. Yeşil çay severek tüketilen bir içecektir. Peki, emziren anneler yeşil çay içebilir mi? emziren anne adaçayı içebilir mi ya da emziren anne kekik çayı içebilir mi incelemesi için başvuracağınız çok sayıda kaynak vardır. Emzirirken yeşil çay içilir mi sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Emziren Anne Yeşil Çay İçebilir Mi?

Yeni anne olmuş kadınlar, emzirme sürecinde beslenme alışkanlıklarını tekrar gözden geçirmelidir. Beslenme alışkanlıklarının yanı sıra içeceklerde de seçici olmakta fayda vardır. Annenin aldığı tüm besinler anne sütü yoluyla bebeğe geçer. Bu nedenle gaz yapıcı yiyecek ve içeceklerden uzak durmakta fayda vardır.

Yeşil çay, yoğun miktarda antioksidan içerdiği için çok kişi tarafından tercih edilen bir çay çeşididir. Yeşil çay, kahve kadar olmasa da az miktarda kafein içerir. Bu nedenle emzirme sürecinde çok fazla yeşil çay tüketilmemelidir. Emziren annenin günlük yeşil çay tüketimi 3 fincanı geçmemelidir.

Emzirirken Yeşil Çay İçilir Mi?

Emziren annelerin kafein tüketimi çok önemlidir. Emziren anneler günlük 300 mg'dan fazla kafein almamalıdır. Günde 3 bardak yeşil çay aldığınızda alacağınız kafein oranı 1 mg'dır. Bu nedenle emziren anneler gönül rahatlığı ile yeşil çay tüketebilir.

Emziren anneler ada çayı ve kekik çayı tüketiminde de bu çay türlerinin kafein ve gaz yapma etkisini incelemelidir. Kekik çayı ve adaçayının anne sütünü azaltıcı etkisi vardır. Bu nedenle emziren annelerin kekik çayı ve adaçayı içmesi tavsiye edilmez. Konu ile ilgili doktor tavsiyeleri dikkate alınmalıdır. Emziren annelerin beslenme ile ilgili özel bir durumu olabilir. Bu nedenle tereddüt yaşanan noktalarda doktorunuza danışmanız çok daha doğru olacaktır.