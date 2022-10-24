En az 11 yaş daha genç bir beynin sırrı bu besinde! Doktorlar “mutlaka günde bir porsiyon tüketin” diyor

Sağlıklı beslenme sisteminin genel sağlığı koruduğu uzun zamandır biliniyor. Fakat yeşil yapraklı sebzelerin beyin üzerindeki etkisi ile ilgili elde edilen yeni veriler, oldukça güçlü sonuçlar sunuyor. Doktor Deborah Lee, alışveriş listenizi hazırlarken ıspanak ve lahana gibi besinleri mutlaka eklemeniz gerektiğine vurgu yapıyor.
"11 YAŞ DAHA GENÇ BİR BEYNİN SIRRI"
Vitaminler ve antioksidanlar yönünden oldukça zengin olan bu besinler, Lee'ye göre; beyninizi "11 yaş daha genç" tutabilir. Dr. Lee, günde en az bir porsiyon yeşil yapraklı sebze tüketmenin, bilişsel gerileme oranını önemli ölçüde yavaşladığını gösterdiğini belirtiyor.
Doktor Lee, Neurology dergisinde yayınlanan bir araştırmaya vurgu yaparak, yeşil yapraklı sebzelerin bilişsel gerileme üzerindeki güçlü etkilerinden bahsetti.
"960 KATILIMCI İNCELENDİ"
Yaşları 58 ile 99 arasında değişen 960 katılımcıyı inceleyen araştırma ekibi, anketler aracılığıyla diyet verilerini topladı. Bilim insanları ayrıca 4.7 yıllık bir süre boyunca düzenli bilişsel değerlendirmeler yaptılar.
Bulguları, en çok yapraklı yeşillikleri yiyenlerin bilişsel gerileme oranının "önemli ölçüde" daha düşük olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, günde bir ila iki porsiyon yeşil yapraklı sebze yiyenlerin bilişsel olarak 11 yaş daha genç olmaya eşdeğer olduğunu hesapladılar.
"EN GÜÇLÜ YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER..."
Bilişsel gerilemedeki gecikmeyle en güçlü şekilde bağlantılı olan yapraklı sebze türleri ıspanak, lahana, kara lahana ve maruldu. Bu yeşil gıdaların güçlü etkileri, güçlü antioksidanların içeriği ile yakından ilişkili. Doktor Lee, yapraklı yeşillerin folat, B-karoten, filokinon ve lutein gibi karotenoidler açısından yüksek olduğunu açıkladı.
Karotenoidler sadece meyve ve sebzelere parlak renklerini vermekten sorumlu değildir, aynı zamanda "beyinde periventriküler beyaz cevherde daha az şiddetli değişiklikler" ile de ilişkilendirilmiştir. Dr. Lee ise; luteinin güçlü bir antioksidan olduğunu ve nöro iltihabı azaltmaya yardımcı olabileceğini dile getirdi.
"SONUÇLARI İSPATLAYAN DİĞER ARAŞTIRMA..."
Bordeaux City araştırması, üç yıllık bir süre boyunca, daha yüksek plazma lutein seviyelerine sahip olanların demans teşhisi konma riskinin daha düşük olduğunu gösterdi. Lutein ayrıca beynin yeniden şekillenmesi ve yeniden kablolanması için hayati önem taşıyan beyin kaynaklı nörotrofik faktörün (BDNF) üretimi için de gereklidir.
Ayrıca, diyetteki K vitamini olarak da bilinen filokinon, daha yüksek zihinsel puanlarla da ilişkilendirilmiştir.