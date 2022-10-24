En az 11 yaş daha genç bir beynin sırrı bu besinde! Doktorlar “mutlaka günde bir porsiyon tüketin” diyor

Karotenoidler sadece meyve ve sebzelere parlak renklerini vermekten sorumlu değildir, aynı zamanda "beyinde periventriküler beyaz cevherde daha az şiddetli değişiklikler" ile de ilişkilendirilmiştir. Dr. Lee ise; luteinin güçlü bir antioksidan olduğunu ve nöro iltihabı azaltmaya yardımcı olabileceğini dile getirdi.

"SONUÇLARI İSPATLAYAN DİĞER ARAŞTIRMA..."

Bordeaux City araştırması, üç yıllık bir süre boyunca, daha yüksek plazma lutein seviyelerine sahip olanların demans teşhisi konma riskinin daha düşük olduğunu gösterdi. Lutein ayrıca beynin yeniden şekillenmesi ve yeniden kablolanması için hayati önem taşıyan beyin kaynaklı nörotrofik faktörün (BDNF) üretimi için de gereklidir.

Ayrıca, diyetteki K vitamini olarak da bilinen filokinon, daha yüksek zihinsel puanlarla da ilişkilendirilmiştir.