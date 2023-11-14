En çok kadınları tehdit ediyor! İnsülin değerlerinize dikkat...

Pnömokok, yani zatürre aşıları olarak polisakkarit tip aşının en az 5 yıl ara ile son dozu 65 yaş sonrasında olmak üzere iki kez, konjuge pnömokok aşısının ise yalnızca bir kez uygulanabileceğine işaret eden Balcı, "Zatürre diyabetli kişilerde şeker kontrolünü bozar, şeker kontrolü bozulunca zatürrenin kontrolü ve tedavisi zorlaşır, tüm vücudu etkileyen ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölüme yol açabilir." açıklamasını yaptı.