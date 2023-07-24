En çok o kişilerde görülüyor! Yüzün bu bölgesinde beliren kızarıklık aslında...

Halk arasında gülleme ya da gül hastalığı olarak bilinen rozase, en sık görülen cilt hastalıkları arasında yer alıyor. Yüzün merkezinde yer alan alın, burun, çene ve yanakları etkileyen kızarıklık, kılcal damarlarda artış, sivilcelenme, deride kabalaşma ve ödeme neden olabilen rozase, genellikle 30 yaşdan sonra görülüyor.
Baharatlı yiyecekler ve sıcak içecekler tüketirken dikkat
Dermatoloji Uzmanı Dr. Gülşah Koçak Kurt, rozase hastalığının çevresel etkenlere bağlı olarak tetiklenebileceği bilgisini paylaştı. Ultraviyole ışınları, sıcak-soğuk hava, sıcak içecekler, baharatlı yiyecekler, rüzgar, egzersiz ve stresin hastalığı tetiklediğini belirten Kurt, "Derinin dış çevreye karşı bariyer oluşturmasına yardımcı olan doğal bağışıklık sistemindeki düzensizlik hastalığın gelişiminde önemli bir diğer nedendir" ifadelerini kullandı.
"Rozase tedavisi kişiselleştirilmeli"
Dermatoloji Uzmanı Dr. Gülşah Koçak Kurt, erken teşhis ile rozase hastalarının yaşam kalitesinin artırılabileceğini söyledi. Hastalığın zaman zaman alevlendiğine dikkat çeken Kurt, "Tetikleyiciler belirlenip tedavi kişiselleştirilmelidir. Tedavi ile semptomları hafifletmek ve hastalığı kontrol altına almak için uzun süreli takip gereklidir" dedi.
Hastaların deri bariyeri bozulduğu için uygun olmayan kozmetik ürün kullanılması durumunda hassasiyet ve tahrişe yatkın olduklarını belirten Kurt, "Dermatoloji hekiminin önerisiyle temizleme, nemlendirme ve güneşten koruma adımları, uygun ürünlerle yapılmalıdır" uyarısında bulundu.
Ayrıca Kurt, rozase hastalığının göz tutulumu da yapabileceğini belirtti. Hastalığın gözde sulanma, kızarıklık, yabancı cisim hissi, kuruluk ve kaşıntı gibi şikayetlere neden olabileceğini belirten Kurt, periyodik olarak göz muayenesi olunması önerisinde bulundu.