En çok o kişilerde görülüyor! Yüzün bu bölgesinde beliren kızarıklık aslında...



Hastaların deri bariyeri bozulduğu için uygun olmayan kozmetik ürün kullanılması durumunda hassasiyet ve tahrişe yatkın olduklarını belirten Kurt, "Dermatoloji hekiminin önerisiyle temizleme, nemlendirme ve güneşten koruma adımları, uygun ürünlerle yapılmalıdır" uyarısında bulundu.

Ayrıca Kurt, rozase hastalığının göz tutulumu da yapabileceğini belirtti. Hastalığın gözde sulanma, kızarıklık, yabancı cisim hissi, kuruluk ve kaşıntı gibi şikayetlere neden olabileceğini belirten Kurt, periyodik olarak göz muayenesi olunması önerisinde bulundu.