En dayanılmaz ağrı bu hastalıkta! Bilim insanları açıkladı: "Bu ağrılar dayanılır gibi değil!"

Ağrı, her ne kadar başa çıkılması zor bir durum olsa da, şiddetine göre ağrı kesiciyle müdahale edilebilir. Fakat müdahale edilse de geçmeyen ağrılar, bazı hastalıklarda daha yaygın görülüyor. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi, bu hastalıkları sıraladı. İşte o liste…
ENDOMETRIOZIS
Endometriozis, rahim zarına benzer olan dokunun yumurtalıklar ve fallop tüpleri gibi başka noktalarda büyümesi durumudur. Endometriozis, rahim zarı dokusunun yenilenmesi gereken regl döneminde dökülmesi gereken esnada, gidecek bir yeri olmaması nedeniyle çok şiddetli ağrılara neden oluyor.
Her yaştan kadını etkileyebilen bu hastalık, uzun vadeli bir durumdur. Tedavi edilemese de durum yönetilebilir. Semptomlar arasında, pelvik ağrı, hasta hissetme bulunurken, hastalar genellikle çok şiddetli ağrılar yaşadıkları adet dönemleri geçirirler.
ZONA
Zona, ağrıların da ortaya çıktığı bir cilt enfeksiyonudur. İlk belirtiler, ciltte kızarıklık ortaya çıkmadan önce ciltte karıncalanma hissi ve baş ağrısı içeriyor. Kızarıklığın iyileşmesi dört hafta kadar sürebilir ve bu süre zarfında cilt ağrısı ortaya çıkabilir.
DİSK KAYMASI
Fıtık olarak da bilinen kaymış disk, omurgadaki omurlar arasındaki yumuşak dokunun dışarı çıkmasıdır. Bu doku, omurilikten geçen sinirlere baskı yaparsa, dayanılmaz ağrılara neden olabilir.
Bel ağrısı; omuzlarda, kollarda, sırtta, bacaklarda veya ayaklarda uyuşma, karıncalanma, boyun ağrısı, sırtınızı eğme veya düzeltme sorunları ve kas güçsüzlüğüne neden olabilir. Ayrıca siyatik olarak bilinen sinire baskı yaptığında, kalça ve bacaktan aşağıya doğru ağrıya neden olabilir. Çoğu durumda dinlenme, hafif egzersiz ve ağrı kesicilerle yavaş yavaş iyileşirken daha ciddi vakalarda ameliyat gerekebilir.
APANDİSİT
Apandisit, tipik olarak karnınızın ortasında (karın) gelip gidebilen bir ağrı ile başlar. Saatler içinde ağrı, genellikle apandisin bulunduğu sağ alt tarafınıza gider ve sürekli ve şiddetli hale gelir. Bu bölgeye basmak, öksürmek veya yürümek ağrıyı şiddetlendirebilir. Apandisitiniz varsa, mide bulantısı, hasta olma, iştahsızlık, kabızlık veya ishal ve yüksek ateş gibi başka semptomlarınız da olabilir.
KÜME BAŞ AĞRILARI
Küme baş ağrıları, başın bir tarafında, genellikle göz çevresinde hissedilen dayanılmaz ağrı nöbetleridir. Hızlı ve uyarı vermeden başlarlar. Herkeste görülebilir, ancak erkeklerde daha yaygındır. Özellikle 30'lu veya 40'lı yaşlarda başlama eğilimindedir.
KIRILMIŞ KEMİK
Düşme gibi bir kazadan sonra veya bir nesnenin çarpmasıyla oluşan kemik kırılması, ağrı, şişlik ve şekil bozukluğuyla ortaya çıkıyor. Yerinden çıkmamış bir kemiğin kırılıp kırılmadığını söylemek zor olsa da kırık kemik ağrısı, en şiddetli ağrılar arasında yerini alıyor.
KOMPLEKS BÖLGESEL AĞRI SENDROMU (KBAS)
Kompleks bölgesel ağrı sendromu (KBAS), bir kişinin kalıcı şiddetli ve zayıflatıcı ağrı yaşadığı, tam olarak anlaşılamayan bir durumdur. Çoğu KBAS vakası bir yaralanma tarafından tetiklense de, ortaya çıkan ağrı normalden çok daha şiddetli ve uzun sürelidir. Ağrı genellikle sadece bir uzvu etkiler, ancak bazen vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.
Etkilenen vücut kısmının derisi o kadar hassas hale gelebilir ki hafif bir dokunuş, çarpma ve hatta sıcaklıktaki bir değişiklik şiddetli ağrıya neden olabilir. Etkilenen bölgeler ayrıca şişebilir, sertleşebilir veya renk, sıcaklıkta dalgalı değişiklikler ortaya çıkabilir. KBAS genellikle zamanla kademeli olarak iyileşir. Ancak KBAS'lı bazı kişiler yıllarca ağrı yaşarlar.
KALP KRİZİ
Tıbbi olarak miyokard enfarktüsü veya MI olarak bilinen kalp krizi , kalbe giden kanın genellikle bir kan pıhtısı tarafından aniden bloke edildiği ciddi bir tıbbi acil durumdur. Kalbe giden kan eksikliği, kalp kasına ciddi şekilde zarar verebilir ve yaşamı tehdit edebilir.
Semptomlar göğüs ağrısı, nefes darlığı, halsizlik ve endişeli hissetmekle ortaya çıkıyor. Göğüs ağrısı, her kalp krizi vakasında görülmeyebilir veya çoğu zaman ağrı hazımsızlıkla karıştırılabilir.
ARTRİT
Artrit, eklemde ağrı ve iltihaplanmaya neden olan yaygın bir durumdur. Nüfusun büyük bölümünde görülen bu rahatsızlık, şiddetli eklem ağrılarıyla mücadele etmekle sonuçlanabilir. Uzmanların listesinde ise; en çok ağrı veren durumlar arasında yer alıyor.
GUT
Gut, ani şiddetli eklem ağrısına neden olur. Semptomlar diğer durumlara benzer olduğundan teşhis etmek zor olabilir. Gut atakları genellikle ibuprofen gibi iltihap önleyici ilaçlarla tedavi edilir.
ORAK HÜCRE ANEMİSİ
Orak hücre hastalığı, kırmızı kan hücrelerini etkileyen bir grup kalıtsal sağlık durumunun adıdır. En ciddi tip orak hücreli anemi olarak adlandırılır. Tedavi semptomların çoğunu yönetmeye yardımcı olsa da, ciddi ve ömür boyu süren bir sağlık durumudur.
MİGREN
Migren, genellikle başın bir tarafında zonklayan bir ağrı olarak hissedilen orta veya şiddetli bir baş ağrısıdır. Birçok insanda hasta hissetme, hasta olma ve ışığa veya sese karşı artan hassasiyet gibi belirtiler de vardır. Yaklaşık 5 kadından 1'ini ve 15 erkekten 1'ini etkileyen yaygın bir sağlık durumudur.
SİYATİK
Siyatik, kalçanızdan ayaklarınıza kadar uzanan siyatik sinirin tahriş olmasıdır. Semptomlar hareket ederken, hapşırırken veya öksürürken daha kötü olabilir. Genellikle dört ila altı hafta içinde iyileşir ancak daha uzun sürebilir.
BÖBREK TAŞI
Böbrek taşları genellikle böbreklerde veya böbrekleri mesanenize bağlayan tüp olan üreterde bulunur. Son derece ağrılı olabilirler ve tedavi edilmezse böbrek enfeksiyonlarına veya böbreğin düzgün çalışmamasına neden olabilirler. Taşlar bir veya her iki böbrekte gelişebilir ve çoğu 30 ila 60 yaş arası insanları etkiler.
TRİGEMİNAL NEVRALJİ
Trigeminal nevralji ani, şiddetli yüz ağrısıdır. Genellikle keskin bir atış ağrısı veya çenede, dişlerde veya diş etlerinde elektrik çarpması gibi tanımlanır. Birkaç saniyeden yaklaşık iki dakikaya kadar sürebilen ve başladığı gibi aniden duran kısa, öngörülemeyen saldırılarla olur. Çoğu durumda, trigiminal nevralji yüzün sadece bir tarafını etkiler ve ağrı yüzün alt kısmında hissedilir.
AKUT PANKREATİT
Akut pankreatit, pankreasın kısa bir süre içinde iltihaplandığı bir durumdur. Pankreas midenin arkasında bulunan ve sindirime yardımcı olan küçük bir organdır. Akut pankreatitli çoğu insan yaklaşık bir hafta içinde kendilerini daha iyi hissetmeye başlar ve başka sorunları olmaz. Ancak şiddetli akut pankreatitli bazı kişilerde ciddi komplikasyonlar gelişebilir. Akut pankreatit, pankreasın uzun yıllar boyunca iltihaplanma nedeniyle kalıcı olarak hasar gördüğü kronik pankreatitten farklıdır.
MİDE ÜLSERİ
Mide ülseri olarak da bilinen mide ülseri, mide zarında gelişen açık yaralardır. Ülserler, midenin hemen ötesinde bağırsağın bir kısmında da oluşabilir. Mide ülserinin en yaygın semptomu, karnın ortasında yanan veya kemiren bir ağrıdır.
FİBROMİYALJİ
Fibromiyalji sendromu (FMS) olarak da adlandırılan fibromiyalji, vücudun her yerinde ağrıya neden olan uzun süreli bir durumdur. İnsanlarda yaygın ağrının yanı sıra ağrıya karşı artan hassasiyet, aşırı yorgunluk, kas sertliği, uyku güçlüğü, zihinsel süreçlerle ilgili sorunlar, baş ağrıları ve hassas bağırsak sendromu (IBS) olabilir. Şu anda fibromiyalji için bir tedavi olmamasına rağmen, bazı semptomları hafifletmeye ve durumu birlikte yaşamayı kolaylaştırmaya yardımcı olan tedaviler vardır.