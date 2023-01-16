En dayanılmaz ağrı bu hastalıkta! Bilim insanları açıkladı: "Bu ağrılar dayanılır gibi değil!"

KIRILMIŞ KEMİK

Düşme gibi bir kazadan sonra veya bir nesnenin çarpmasıyla oluşan kemik kırılması, ağrı, şişlik ve şekil bozukluğuyla ortaya çıkıyor. Yerinden çıkmamış bir kemiğin kırılıp kırılmadığını söylemek zor olsa da kırık kemik ağrısı, en şiddetli ağrılar arasında yerini alıyor.

KOMPLEKS BÖLGESEL AĞRI SENDROMU (KBAS)

Kompleks bölgesel ağrı sendromu (KBAS), bir kişinin kalıcı şiddetli ve zayıflatıcı ağrı yaşadığı, tam olarak anlaşılamayan bir durumdur. Çoğu KBAS vakası bir yaralanma tarafından tetiklense de, ortaya çıkan ağrı normalden çok daha şiddetli ve uzun sürelidir. Ağrı genellikle sadece bir uzvu etkiler, ancak bazen vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.

Etkilenen vücut kısmının derisi o kadar hassas hale gelebilir ki hafif bir dokunuş, çarpma ve hatta sıcaklıktaki bir değişiklik şiddetli ağrıya neden olabilir. Etkilenen bölgeler ayrıca şişebilir, sertleşebilir veya renk, sıcaklıkta dalgalı değişiklikler ortaya çıkabilir. KBAS genellikle zamanla kademeli olarak iyileşir. Ancak KBAS'lı bazı kişiler yıllarca ağrı yaşarlar.