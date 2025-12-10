En güçlü zehirlerden biri! Göz sağlığını korumanın anahtarı...

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nursal Melda Yenerel, özellikle 50 yaş sonrası dönemde ortaya çıkan birçok göz hastalığının geri dönüşü olmayan görme kayıplarına yol açtığını aktardı.
Dengeli beslenme, hareketli yaşam ve sigarasız bir hayatla göz sağlığını uzun yıllar korumanın mümkün olduğunu vurgulayan Yenerel, kişinin sistemik durumu, diyabet ya da yüksek tansiyon gibi eşlik eden hastalıkları varsa riskin arttığı kaydetti.
Yenerel, yaşlılıkta sık görülen hastalıklardan birinin katarakt, diğerinin ise glokom (göz tansiyonu) olduğunu, aile bireylerinde göz içi basıncı yüksekliği olan kişilerde glokom riskinin daha fazla olduğunu anlattı.
Prof. Dr. Yenerel, 50 yaş sonrası dönemde yaşa bağlı sarı nokta hastalığı (makula dejenerasyonu) riskinin arttığına da dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Bu hastalık, ileri yaşlarda görme azalmasının en önemli nedenlerinden biridir. Sağlıklı bir beslenme, aktif yaşam tarzı ve sigara kullanımının olmaması sarı nokta hastalığı için büyük önem taşır. Özellikle Akdeniz tipi beslenme, yeşillik, sebze, meyve ve haftada iki kez balık tüketimi koruyucu etki sağlar."
Yenerel, sigaranın, sarı nokta hastalığının ilerlemesini hızlandırdığına işaret ederek, "Sigara en güçlü zehirlerden biridir. Sarı nokta hastalığında, kuru tipten yaş tipe geçişi hızlandırır. Bu da göz içi enjeksiyonlarla tedavi gerektiren ciddi bir tabloya yol açabilir. Bu nedenle sigarayı mümkün olan en erken yaşta bırakmak gerekir." ifadelerini kullandı.
Aile öyküsünde sarı nokta hastalığı bulunanların 50 yaşından itibaren düzenli göz muayenesi yaptırmaları gerektiğini vurgulayan Yenerel, düzenli takibin, hastalığın erken teşhis edilmesi ve görme kaybının önlenmesini sağdığını vurguladı.