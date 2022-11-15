En loş ışık bile tehlikeli! Karanlıkta uyumamak hayati hastalığın sebebi

Yeni çalışma, Çin nüfusunun temsili örneklerini sosyal demografi, yaşam tarzı faktörleri ve tıbbi ve aile sağlığı geçmişleri hakkında soran 2010 Çin'deki Bulaşıcı Olmayan Hastalık Gözetim Çalışması'ndan elde edilen verileri kullandı. Kan örnekleri topladı ve her bir kişinin yaşadığı bölgedeki ışık seviyeleriin uydu görüntüleriyle karşılaştırıldı.

Analiz, geceleri ışık kirliliğine kronik olarak maruz kalmanın kan şekeri düzeylerini yükselttiğini ve daha yüksek insülin direnci ve diyabet riskine yol açtığını buldu. Nye, diyabet ve gece ışık kirliliği arasındaki herhangi bir doğrudan bağlantının hala belirsiz olduğunu, çünkü kentsel bir alanda yaşamanın kendisinin diyabet gelişimine katkıda bulunduğu bilinen bir faktör olduğunu açıkladı.