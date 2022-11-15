En loş ışık bile tehlikeli! Karanlıkta uyumamak hayati hastalığın sebebi

Diabetologia dergisinde yayınlanan araştırmaya göre; Çin'in geceleri yüksek ışık kirliliği bulunan bölgelerinde yaşayan insanların diyabet geliştirme olasılığının kirliliğin en az olduğu bölgerlerdeki insanlara kıyasla %28 daha fazla olduğu tespit edildi.
Sonuç olarak, araştırmacılar, 18 yaş ve üstü Çinli yetişkinlerde 9 milyondan fazla diyabet vakasının geceleri dış mekandaki ışık kirliliğinden kaynaklanabileceğini belirterek, daha fazla insan şehirlere taşındıkça sayının artmasının muhtemel olduğunu da sözlerine ekledi.
GECELERİ IŞIĞIN SAĞLIĞA ETKİSİ
Önce yapılan araştırmalar, geceleri suni ışık nedeniyle obezite, metabolik fonksiyondaki bozukluk, insülin salgılanması, diyabet gelişimi ve kardiyovasküler risk faktörleri arasında bir ilişki olduğu ortaya çıkarıldı.
Zee ve ekibi tarafından yayınlanan bir araştırma, 20'li yaşlarındaki sağlıklı yetişkinler için ışığın uykudaki rolünü inceledi. Uyku laboratuvarında yapılan bu deneyde, sadece bir gece, sesi kapalı bir televizyon gibi loş ışıkta uyuyan kişilerin kan şekeri ve nabzı yükseldi.
Önceki çalışmalarda, geceleri artan kalp atış hızının, gelecekteki kalp hastalığı ve erken ölüm için bir risk faktörü olduğu gösterilmişken, daha yüksek kan şekeri seviyeleri, sonuçta tip 2 diyabete yol açabilen insülin direncinin bir işaretidir.
Chester Üniversitesi'nin Fizyoloji Öğretim Görevlisi Dr. Gareth Nye, çalışmaların tutarsız uyku düzenlerinin artan tip 2 diyabet riskiyle bağlantılı olduğunu söyledi.
Yeni çalışma, Çin nüfusunun temsili örneklerini sosyal demografi, yaşam tarzı faktörleri ve tıbbi ve aile sağlığı geçmişleri hakkında soran 2010 Çin'deki Bulaşıcı Olmayan Hastalık Gözetim Çalışması'ndan elde edilen verileri kullandı. Kan örnekleri topladı ve her bir kişinin yaşadığı bölgedeki ışık seviyeleriin uydu görüntüleriyle karşılaştırıldı.
Analiz, geceleri ışık kirliliğine kronik olarak maruz kalmanın kan şekeri düzeylerini yükselttiğini ve daha yüksek insülin direnci ve diyabet riskine yol açtığını buldu. Nye, diyabet ve gece ışık kirliliği arasındaki herhangi bir doğrudan bağlantının hala belirsiz olduğunu, çünkü kentsel bir alanda yaşamanın kendisinin diyabet gelişimine katkıda bulunduğu bilinen bir faktör olduğunu açıkladı.
Nye, "Kentleşmiş bir bölgede yaşamanın, yüksek yağlı ve hazır yiyeceklere erişimin artması, ulaşım bağlantıları nedeniyle daha az fiziksel aktivite seviyeleri ve daha az sosyal aktivite nedeniyle obezite riskinizi artırdığı uzun zamandır biliniyor " diye belirtti.
IŞIĞI ENGELLEMENİN YOLLARI
Geceleri ışık seviyelerini azaltmaya yönelik stratejiler arasında, yatağınızı pencerelerden uzağa yerleştirmek ve ışığı engelleyen panjurlar kullanmak bulunuyor. Düşük ışık seviyeleri devam ederse, gözlerinizi korumak için bir uyku maskesi deneyin.
Yatak odanızdaki ışığın türünün farkında olun ve televizyon, akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazların yaydığı mavi spektrumdaki ışıklardan uzak durun. Bunun sebebi; mavi ışık en uyarıcı ışık türü olması.
Güvenlik nedeniyle ışık yakmanız gerekiyorsa rengini değiştirin. Daha kırmızımsı veya kahverengimsi tonları olan ışıkları seçebilirsiniz. Bir gece lambasına ihtiyaç duyulursa, loş bir tonda ve zemin seviyesinde tutun, böylece yatak seviyesinde gözünüzün yanından ziyade daha fazla yansır.
Zee, televizyon açıkken uyumaktan kaçınmanızın da önemli olduğunu belirtti.
Zee, akşam yatmadan en az iki ila üç saat önce ortam ışıklarını kısmanızı ve "kesinlikle bilgisayar veya diğer ışık yayan ekranları kullanmanız gerekiyorsa, ekran ışık dalga boyunu daha uzun turuncu-kehribar rengiyle değiştirin" önerisinde bulundu. Ayrıca gün ışığı almanın önemine de vurgu yaptı.