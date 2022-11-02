En ölümcül kanser türünde büyük gelişme! "3 yıl önceden teşhis edilebilir"

İnsanların pankreas kanseri riskini ortadan kaldırmak ve tehlikede olanları işaretlemek için BMI ölçümleriyle algoritmalara girilebilen düzenli kan testleri de kullanılabilir. Çalışma, kanserli kişilerde kanser olmayan hastalara kıyasla tanıdan iki - üç yıl önce kan şekerinin önemli ölçüde arttığını buldu.

Diyabet ve pankreas kanseri sıklıkla birlikte görülür ancak diyabet, pankreas kanseri gibi sıklıkla teşhis edilemez. Tartım ve kan şekeri ölçümleri, hem diyabet hem de pankreas kanseri teşhisine yardımcı olabilir ve kanser hastalarının bir tarama için aceleyle getirilmesine ve hayat kurtaran bu ameliyat işlemine izin verebilir.