En ölümcül kanser türünde büyük gelişme! "3 yıl önceden teşhis edilebilir"

Pankreas kanserinin erken evrelerindeki insanlarda genellikle anormal derecede yüksek kan şekeri gelişiyor. Araştırmacılar, insanların kilolarının düzenli olarak ölçülmesi durumunda kanserin birkaç yıl öncesinde tespit edilebileceğini belirtiliyor.
"KARŞILAŞTIRMA YAPMAK ÖNEMLİ"
Bulgular, bir kişinin kilo ve kan şekerindeki değişikliği benzer kişilerinkiyle karşılaştırmanın erken teşhis şansını büyük ölçüde artırabileceğini gösteriyor.
Araştırmacılar, 8.777 pankreas kanseri hastasının vücut kitle indeksi (BMI) ve kan şekeri ölçümlerini, aynı yaş ve cinsiyette, pankreas kanseri olmayan yaklaşık 35.000 kişininkiyle karşılaştırdı.Hastalar için tanıya kadar geçen beş yıldaki okumalara bakıldığında ve aynı zaman diliminde kanser olmayan kişilerde çok erken farkların ortaya çıktığı açıktı.
"KAN ŞEKERİNDE ARTIŞ"
Surrey Üniversitesi'nden araştırmayı yöneten Dr Agnieszka Lemanska; hastalarda, pankreas kanseri teşhisi konmadan yıllar önce, ağırlıkta önemli düşüş ve kan şekerinde artış tespit edilebilir. Pankreas kanserinin erken evrelerinde, hasarlı organ kan şekerini kontrol altında tutan hormon olan insülini yeterince üretemediği için insanların kan şekeri yükselir.
Tümörler vücudun normalden daha fazla kalori yakmasına neden olarak beklenmedik kilo kaybına neden olabilir.
"DAHA DÜŞÜK BEDEN KİTLE İNDEKSİ"
PLOS One dergisinde yayınlanan çalışma, pankreas kanseri olan kişilerin, teşhis edildiklerinde kendi yaşlarındaki karşılaştırma grubundan neredeyse üç birim daha düşük bir beden kitle indeksine sahip olduğunu buldu.
Birinin ağırlığının boyuna bölünmesiyle hesaplanan kanser hastalarının ortalama beden kitle indeksi, kanser olmayan kişilerin ortalama beden kitle indeksi 28.4'e kıyasla 25.7 idi. Daha da önemlisi, kanser geliştirmeye devam eden kişilerin ağırlıklarındaki değişim, teşhisten ortalama iki yıl önce diğer katılımcılarınkinden istatistiksel olarak farklıydı.
"İNCELEMELER DÜZENLİ OLARAK TAKİP EDİLMELİ"
Ancak BMI'nin önemine rağmen, kanser hastalarının üçte birinden fazlasının teşhisten önceki yıl doktorlarından kilo ölçümü yapılmadı.Bu durum, araştırmalarını uzman randevularından elde edilen düzenli incelemeleri kullanarak yapmak zorunda kalan bilim insanlarına göre, düzenli tartımların önemini göstermektedir.
İnsanların pankreas kanseri riskini ortadan kaldırmak ve tehlikede olanları işaretlemek için BMI ölçümleriyle algoritmalara girilebilen düzenli kan testleri de kullanılabilir. Çalışma, kanserli kişilerde kanser olmayan hastalara kıyasla tanıdan iki - üç yıl önce kan şekerinin önemli ölçüde arttığını buldu.
"DİYABET VE PANKREAS KANSERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÖNEMLİ"
Kilo kaybının diyabetli kişilerde pankreas kanseri için özellikle önemli olduğu bulunurken, yükselen kan şekeri diyabeti olmayanlarda pankreas kanseri riskiyle bağlantılıydı.
Diyabet ve pankreas kanseri sıklıkla birlikte görülür ancak diyabet, pankreas kanseri gibi sıklıkla teşhis edilemez. Tartım ve kan şekeri ölçümleri, hem diyabet hem de pankreas kanseri teşhisine yardımcı olabilir ve kanser hastalarının bir tarama için aceleyle getirilmesine ve hayat kurtaran bu ameliyat işlemine izin verebilir.