En yaygın kanser türü! Sadece bir sivilce deyip geçmeyin: Tümör olabilir

Birçok noktada aslında basit gibi görünen bir lekenin aslında cilt kanserinin ilk işaretlerinden birini taşıyabileceğiniz biliyor muydunuz? Mutlaka bir uzmana danışarak cildinizdeki değişimleri takip etmek, cilt kanserini çok erken safhalarda tespit edilmesini sağlayarak tedavi şansı artırılabilir. İşte o ayrıntılar…

CİLT KANSERİ HERKESİ ETKİLER

Dr. Raisch, herkesin cilt kanserine yakalanma riski altında olduğunu ve en sık görülen kanserlerin başında geldiğini dile getiriyor. Dışarıda geçirdiğiniz tüm süreler boyunca cildinizi korumak için önleyici tedbir almak, büyük önem taşıyor.

Güneşe maruz kalma süreci; bir ömür boyunca ve yavaş gerçekleştiği için dikkat edilmesi gerekenlerin de düzenli şekilde uygulanması gerekiyor. Örneğin; UV ışınlarının en yoğun olduğu saat aralıklarında dışarıda bulunmaktan kaçınmak, koruma faktörü yüksek güneş kremleri kullanmak, şapka ve güneş gözlüğü kullanmak bu önlemlerin en önemlileri.

Cilt kanserinin erken teşhis edilebilmesinde kendinizi muayene etmek büyük önem taşıyor. Bir ayna kullanarak Güneşe maruz kalmayan bölgelere, yeni siyah/kahverengi alanlar, asimetrik benler, iyileşmeyen açık yaralar ve açık yaralar geliştiren eski yara izleri aramaya çok dikkat edin.