En yaygın kanser türü! Sadece bir sivilce deyip geçmeyin: Tümör olabilir

Birçok noktada aslında basit gibi görünen bir lekenin aslında cilt kanserinin ilk işaretlerinden birini taşıyabileceğiniz biliyor muydunuz? Mutlaka bir uzmana danışarak cildinizdeki değişimleri takip etmek, cilt kanserini çok erken safhalarda tespit edilmesini sağlayarak tedavi şansı artırılabilir. İşte o ayrıntılar…
CİLT KANSERİ HERKESİ ETKİLER
Dr. Raisch, herkesin cilt kanserine yakalanma riski altında olduğunu ve en sık görülen kanserlerin başında geldiğini dile getiriyor. Dışarıda geçirdiğiniz tüm süreler boyunca cildinizi korumak için önleyici tedbir almak, büyük önem taşıyor.
Güneşe maruz kalma süreci; bir ömür boyunca ve yavaş gerçekleştiği için dikkat edilmesi gerekenlerin de düzenli şekilde uygulanması gerekiyor. Örneğin; UV ışınlarının en yoğun olduğu saat aralıklarında dışarıda bulunmaktan kaçınmak, koruma faktörü yüksek güneş kremleri kullanmak, şapka ve güneş gözlüğü kullanmak bu önlemlerin en önemlileri.
Cilt kanserinin erken teşhis edilebilmesinde kendinizi muayene etmek büyük önem taşıyor. Bir ayna kullanarak Güneşe maruz kalmayan bölgelere, yeni siyah/kahverengi alanlar, asimetrik benler, iyileşmeyen açık yaralar ve açık yaralar geliştiren eski yara izleri aramaya çok dikkat edin.
KANAYAN, BİRKAÇ AY İÇİNDE İYİLEŞMEYEN SİVİLCE VEYA YARA
Dr. Raisch, insanlarda en sık görülen kanser olan bazal hücreli karsinoma dikkat çekti. Bu kanser türünde, çoğu zaman insanların bu noktayı, sivilce sanmasının büyük risk taşıdığı belirtiyor. Ayırt edici faktörler olarak; sivilcelerin birkaç hafta içinde geçtiğini ve aynı noktada çıkmamasıdır. Sürekli aynı yerde kabuklanan ve kanayan bir nokta, cilt kanserinin belirtisi olabilir.
AĞRILARIN MERKEZ NOKTASI…
Dr. Raisch, ağrıların iltihabın bir göstergesi olduğunu dile getiriyor. Sıklıkla iltihabın kötü olduğu düşünülse de aslında bu etki, bir bağışıklık tepkisidir. Kansere dönüşme riski bulunan hücrelerin yok edilmesi konusunda da büyük bir öneme sahiptir.
Cildinizde bir noktada ağrı hissediyorsanız, vücudunuzun oradaki her neyse onunla savaşmaya çalıştığını göz önünde bulundurmak gerekir. Bazen cilt kanseriyle de mücadelesinin sinyallerini taşıyor olabilir. Bu noktada bir cilt kanseri olmasa bile, Dr. Raisch, enfeksiyon gibi iltihaplanmaya neden olan sorunların da çözülmesi için bir belirti olduğunun altını çiziyor.