En yaygın kanser türünden koruyor! Bu yağ kanser hücrelerine adeta savaş açıyor

Akdeniz diyeti, meyve, sebze ve kepekli tahılların yanı sıra zeytinyağı, kuruyemiş ve balık yönünden oldukça zengin bir listeye sahipti. Üstelik bilimsel olara kardiyovasküler hastalıklar ve daha uzun bir yaşam süresi dahil olmak üzere birçok yönden yararlı olduğu da bilinenler arasında.
Araştırmacılar, cilt kanseri olan hastalarda immünoterapinin etkinliğini de artırabileceğini göstermiştir. Diyeti takip eden ve ilaçları alan hastaların 12 ay sonra hayatta kalma olma olasılığı daha yüksekti.
"SAĞ KALIM ORANLARINI İYİLEŞTİRİLDİ"
Hollanda'daki Groningen Üniversitesi Tıp Merkezi'nden araştırma yazarı ve diyetisyen Laura Bolte; çalışmamız, hasta sonuçlarını ve sağkalımı iyileştirmek için diyet stratejilerinin rolünü destekliyor.
İngiltere'den araştırmacılar ve Hollanda'daki Groningen Üniversitesi Tıp Merkezi, Bağışıklık Kontrol Noktası İnhibitörleri (ICI'ler) alan ileri evre melanomlu 91 hastanın diyetlerini izledi. İlaçlar, en ciddi cilt kanseri türü olan melanomlu kişilerde özellikle işe yaradı.
Araştırmacılar hastaların ilerlemesini inceledi ve onlara sık sık röntgen muayenesi yaptı. Akdeniz diyeti uygulayanlar sadece ilaçlara daha iyi yanıt vermekle kalmadılar, aynı zamanda bir yıl sonra kanser semptomları daha kötü gitmedi ve hastalar kendini iyi hissetmeye başladılar.
"İLAÇLARIN YAN ETKİSİNİ AZALTIYOR"
Çalışma ayrıca, özellikle kepekli tahılların ve baklagillerin, kolit - kolon iltihabı gibi immünoterapi ilaçlarından kaynaklanan yan etkilere maruz kalma olasılığını azalttığını buldu. Buna karşılık, çok fazla kırmızı ve işlenmiş et tüketen insanlar daha fazla yan etki yaşadı.
Profesör Bolte; Bağışıklık Kontrol Noktası İnhibitörleri, yanıtının diyet ve bağırsak mikrobiyomu ile ilişkisi, tedavi yanıtlarını geliştirmek için umut verici ve heyecan verici bir gelecek açıyor. Yüksek lifli diyet, ketojenik diyet ve omega-3 takviyesinin etkisini araştıran klinik denemeler devam etmektedir.
"GELECEKTE BİRÇOK KANSER HASTASI İÇİN EN İYİ SONUCU SUNABİLİR"
Bağışıklık Kontrol Noktası İnhibitörleri tedavisi, sindirim sistemi kanserleri de dahil olmak üzere çeşitli tümör türlerini kapsayacak şekilde genişletildiğinden, bu çalışmalar gelecekte çok sayıda kanser hastası için tedavi yöntemlerinin yolunu açabilir.