En yaygın kanser türünden koruyor! Bu yağ kanser hücrelerine adeta savaş açıyor

Akdeniz diyeti, meyve, sebze ve kepekli tahılların yanı sıra zeytinyağı, kuruyemiş ve balık yönünden oldukça zengin bir listeye sahipti. Üstelik bilimsel olara kardiyovasküler hastalıklar ve daha uzun bir yaşam süresi dahil olmak üzere birçok yönden yararlı olduğu da bilinenler arasında.

Araştırmacılar, cilt kanseri olan hastalarda immünoterapinin etkinliğini de artırabileceğini göstermiştir. Diyeti takip eden ve ilaçları alan hastaların 12 ay sonra hayatta kalma olma olasılığı daha yüksekti.