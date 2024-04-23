Endokrinolog uyardı: Mutfağınıza sokmayın! Kanserinin en büyük sebebi

Yaşamımızın her alanına giren endokrin bozucu kimyasallar, hayatımızı tehdit ediyor. Hormonal dengeyi bozup kansere, obeziteye ve metabolik rahatsızlıklara davetiye çıkarıyor. Uzmanlar bu öldürücü tehlikeye ‘dış ajanlar’ adını veriyor. Bu ajanlar, en çok plastiklerle vücudumuza giriyor.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 23.04.2024 10:35 PAYLAŞ ABONE OL

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları; diyabet, obezite, tiroid hastalıkları, ateroskleroza yol açabilen hiperlipidemi gibi yaygın toplum sağlığı problemlerinin yanı sıra nadir görülen hormon hastalıklarını kapsayan ve geniş bir yelpazeyi içeren, iç hastalıklarının önemli bir bilim dalı. Bu alanda ulusal çaptaki en büyük bilimsel organizasyon olan Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresinin 45'incisi, Antalya'da yapıldı.





KANSERİN ARTMASININ BİRİNCİ NEDENİ

Kongrenin bu yılki teması, son yıllarda etkisini giderek gösteren iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla "Çevre ve İnsan" olarak belirlendi. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Başkanı ve Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Cesur, 'Başka Dünya Yok' sloganıyla küresel ısınma, çevre kirliliği gibi faktörlerin ormanlarımızı, göllerimizi, nehirlerimizi ve endokrin sistemi olumsuz etkilediğini bir kez daha gözler önüne sermek istedik. Endokrin bozuculara karşı dernek olarak savaş açtık. 24 Nisan'da Avrupa Hormon Günü'nde bir daha bu tehlikeye dikkat çekeceğiz. Kanserlerin, obezitenin, metobolik bozukluklarının artmasının birinci nedeni bunlar" dedi.