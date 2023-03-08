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Endometrium Nedir? Endometrium Kalınlığı Kaç MM Olmalıdır, Nerede Bulunur?

İnsan vücudu hala günümüz koşullarında bile hala karmaşıktır. Özellikle kadın vücudu erkeklere oranla daha karmaşıktır. Kadın vücudunun en karmaşık olduğu düşünülen organı vajinadır. Endometrium nedir, sorusuna ahim ağzından vajinaya uzanan bölgede yer alır yanıtını veririz. Endometrium kalınlığı normalde kaç mm olmalıdır, sorusuna kesin bir yanıt veremeyiz. Çünkü değişiklik gösterir. Endometrium nerede yer alır, dediğimizde rahimden vajinaya uzanan yolda bulunduğunu öğreniriz.

Giriş Tarihi: 08.03.2023 14:25 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 14:25
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ENDOMETRİUM NEDİR? ENDOMETRİUM KALINLIĞI KAÇ MM OLMALIDIR, NEREDE BULUNUR?

Kadın vücudunun özellikleri arasında en çok merak edilen organ vajinadır. Vajina içerisinde yer alan anlamı en çok merak edilen bölüm endometriumdur. Endometrium nedir, sorusuna endo "iç" metrium "rahim" anlamına geldiği yanıtını veririz. Endometrium kalınlığı normalde kaç mm olmalıdır, sorusuna sürekli değişiklik gösterdiği için kesin net bir yanıt veremeyiz. Endometrium nerede yer alır, sorusuna rahim içerisinde gövde olarak adlandırılan kısımda yer alır yanıtını veririz.

Endometrium Nedir?

Vajina, memelilerde dişi genital sisteminin esnek ve kaslı kısmıdır. Vajina, insanlarda vulvadan servikse kadar uzanır. Rahim, alt kısımda vajinaya uzanan serviks (rahim ağzı) ve üst kısımda gövde olarak adlandırılan iki kısımdan oluşur. Gövdenin de iki kısmı vardır. Bunlar iç ve dış kısmıdır. İç kısmına endometrium denir.

Endo (iç) metrium (rahim) kelimelerinden oluşan endometrium rahmin iç tabakasıdır. Bu dokunun kalınlık ve görünümü bir adet döngüsü içinde her gün değişir. Adet kanaması bu tabakanın dökülmesi ve vajinadan dışarı atılmasıdır. Rahim üç tabakalı yapıdır. İç boşluğu saran tabaka ceninin yerleştiği çok özel bir dokudur. Orta tabaka kalın düz kaz dokusu, dış tabaka hareketi ve kaymayı sağlayan (diğer karın organlarındakine benzer) seroza zarıdır.

Endometrium Kalınlığı Kaç mm olmalıdır, Nerede Bulunur?

Doğurganlık çağında olan kadınların rahim duvarı kalınlığı 7-14 mm arasında olmalıdır. Menopoz dönemindeki kadınlarda ise adet döngüsü sona erdiğinden dolayı rahim içini kaplayan endometrium tabakası incelir. Menopoza giren kadınların rahim duvarı kalınlığı 4-5 mm'nin altında seyretmelidir.

  • Adet döneminde endometriumun sadece yeni hücre üretecek olan bazal tabakası kalır ve burası ultrasonda ince çizgi halinde görülür.
  • Adetten sonraki 10 gün içinde (foliküler faz) büyütülen yumurtanın estrojeni sayesinde endometrium her gün biraz daha kalınlaşır (prolifrasyon) ve üç çizgi (trilaminer patern) görünümü oluşur.
  • Yumurta çatlama (ovulasyon) gününde endometrium 7-14 mm arası ve üç çizgi (trilaminer) görünümdedir.
  • Yumurta çatlamasından sonraki günlerde (luteal faz) endometrium kalınlığı biraz azalır, progesteron etkisiyle ultrasonda her yeri eşit beyaz bir görünüme gelir.
  • Adet döngüsünün 25-27. Günlerinde endometrium embriyo almadıysa kalınlığı azalır, beyazlığı azalır, incelir ve sonunda adet kanaması şeklinde vajinadan dışarı atılır.
  • Endometrium embriyoyu aldıysa kalınlığı 15-25mm arası olur ve ultrasonda beyazlığı artar.

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