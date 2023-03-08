Endometrium Nedir? Endometrium Kalınlığı Kaç MM Olmalıdır, Nerede Bulunur?

Kadın vücudunun özellikleri arasında en çok merak edilen organ vajinadır. Vajina içerisinde yer alan anlamı en çok merak edilen bölüm endometriumdur. Endometrium nedir, sorusuna endo "iç" metrium "rahim" anlamına geldiği yanıtını veririz. Endometrium kalınlığı normalde kaç mm olmalıdır, sorusuna sürekli değişiklik gösterdiği için kesin net bir yanıt veremeyiz. Endometrium nerede yer alır, sorusuna rahim içerisinde gövde olarak adlandırılan kısımda yer alır yanıtını veririz.

Endometrium Nedir?

Vajina, memelilerde dişi genital sisteminin esnek ve kaslı kısmıdır. Vajina, insanlarda vulvadan servikse kadar uzanır. Rahim, alt kısımda vajinaya uzanan serviks (rahim ağzı) ve üst kısımda gövde olarak adlandırılan iki kısımdan oluşur. Gövdenin de iki kısmı vardır. Bunlar iç ve dış kısmıdır. İç kısmına endometrium denir.

Endo (iç) metrium (rahim) kelimelerinden oluşan endometrium rahmin iç tabakasıdır. Bu dokunun kalınlık ve görünümü bir adet döngüsü içinde her gün değişir. Adet kanaması bu tabakanın dökülmesi ve vajinadan dışarı atılmasıdır. Rahim üç tabakalı yapıdır. İç boşluğu saran tabaka ceninin yerleştiği çok özel bir dokudur. Orta tabaka kalın düz kaz dokusu, dış tabaka hareketi ve kaymayı sağlayan (diğer karın organlarındakine benzer) seroza zarıdır.

Endometrium Kalınlığı Kaç mm olmalıdır, Nerede Bulunur?

Doğurganlık çağında olan kadınların rahim duvarı kalınlığı 7-14 mm arasında olmalıdır. Menopoz dönemindeki kadınlarda ise adet döngüsü sona erdiğinden dolayı rahim içini kaplayan endometrium tabakası incelir. Menopoza giren kadınların rahim duvarı kalınlığı 4-5 mm'nin altında seyretmelidir.