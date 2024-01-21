Enfeksiyonlar en yüksek seviyede! Zatürreye dönüşmemesi için dikkat

Grip, nezle, Kovid varyantları ve RSV, influenza gibi virüs kaynaklı üst solunum yolu enfeksiyonlarının aralıktan bu yana geçen sürede zirve yaptığını söyleyen Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Akkuş, "Özellkle influenza çok yaygın. Bu kendisini genellikle ateşle gösterir. Halsizlik, sıvı alımının azalması, viral bir döküntü ile de karşımıza çıkar."

Akkuş "Bazı vakalarda 6-8 hafta süren öksürükleri görebiliyoruz. Viral üst solunum enfeksiyonu olarak başlayıp, belirli bir zaman sonra kalp kasının iltihabı gibi durumlarda karşılaşabiliyoruz. Üst solunum yolu enfeksiyonuyla gelerek zatürreye dönenler de var. Bazıları doktora başvurmadan antibiyotik kullanıyor. Biz semptomatik tedavi düşünüyoruz. Lütfen kendi başlarına ilaç kullanmayın. Bu çok tehlikeli bir durum" dedi.