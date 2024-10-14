Enfeksiyonlardan korunmanın en etkili yolu! Tek yapmanız gereken 20 saniye boyunca...

İzmir Behçet Uz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. İlker Devrim, 15 Kasım Dünya El Yıkama Günü nedeniyle temas ile bulaşan hastalıklar konusunda bilgi vererek çocuklarda özellikle okullarda el yıkamanın önemine dikkat çekti. El yıkama gününün tüm dünya çapında kutlandığını anlatan Dr. Devrim el yıkamanın sanıldığından daha önemli olduğunu hatırlatıp, "Salgın hastalıklar dönemindeyiz. Salgınlara karşı aslında en etkili yollardan biri el yıkamadır. El yıkadığımız zaman aslında birçok enfeksiyona karşı da kendimizi korumuş oluyoruz" dedi.

Küresel ısınmanın etkisiyle havaların tam anlamıyla soğumadığını belirten Prof. Dr. Devrim, "Okulun açılmasıyla beraber viral üst solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz yani daha çok virüslere bağlı olan antibiyotik gerektirmeyen enfeksiyonları daha fazla görüyoruz. Tabii ki bu enfeksiyonlar daha hafif seyirli, daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu, soğuk algınlığı gibi giden enfeksiyonlar oluyor" diye konuştu.

'DOĞRU EL YIKAMA İÇİN 20 SANİYE GEREKLİ'

El yıkamanın efektif şekilde yapılması gerektiğini ifade eden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İlker Devrim söyle devam etti:

"Yirmi saniye boyunca aslında elimizi yıkamamız gerekiyor. Doğru el yıkama tekniği de çok önemli. Yani bizim özellikle başparmakları ovarak yıkamamız gerekiyor. Özellikle okuldan geldiğimizde, tuvalet sonrasında el yıkamamız lazım. Yemekten önce mutlaka yıkamamız lazım. Dışarıdan gelince de el yıkamak unutulmamalı. Yıkama işlemi en az 20 saniye sürmeli. Su ve sabun çok önemli. Ama alkol bazlı el dezenfektanları da etkili olabilir. Yani burada en önemli iş ebeveynlere düşüyor. Aslında ebeveynler örnek olmalı. Çocuklar genellikle anne, baba ya da dede ve babaanneleri örnek alıyor. O yüzden burada aslında yetişkinlere el yıkamayı öneriyoruz. Çocuklar da rol model olarak onları aldığı için el yıkamayı çok daha etkili bir şekilde yapabilirler."