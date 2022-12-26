Enfeksiyonları daha ağır geçirme riskiyle karşı karşıyayız! İlk tedbir...

İlk tedbir: Hasta çocuklar okullara gönderilmesin Hem bağışıklık sisteminin arttırılması hem de hastalık karşısında neler yapılması konusunda da tavsiyelerde bulunan Dr. Küçük öncelikli olarak hasta olan çocukların okullara gönderilmemesi gerektiğini söyledi. Dr. Küçük sözlerini şöyle sonlandırdı:



Bizim özellikle önerdiğimiz hasta çocuklarımızı okula yollamamamız. Çünkü yolladığımız sürece enfeksiyon kaynağı ile birlikte bulaşmaya sebep olacak. Mümkün oldukça evde istirahat etmeli. Dinlenme bizim için çok önemlidir, viral enfeksiyonlarda vücut direnci düştüğü için başka enfeksiyonlar da kapma riskimiz ortaya çıkar. Hem kendi çocuğumuz için hem de yayılımını engellemek için ev istirahati önemlidir. Yeterli ve dengeli beslenmeli, C ve D vitamini, antioksidanlar ve probiyotikler alarak grip ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı aşılarımızın da tam olmasına dikkat etmeliyiz. Bağışıklığı arttırıcı bazı ilaçlar var mutlaka fakat kesinlikle hekim kontrolünde ve danışarak kullanmalıyız.