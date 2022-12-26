Evde çıtır lahmacun yapmanın yolu! Yediğiniz tüm lahmacunlara taş çıkaracak yöntem…

Öncelikle hamuru hazırlamak gerekiyor. Bunun için ise ihtiyacınız olan 3 su bardağı un ve 1 tatlı kaşığı tuz. Bu iki malzemeyi birbirine karıştırdıktan sonra ise suyu ilave etmeye başlamak gerekiyor. Önemli olan suyun tamamını bir anda içerisine dökmemek. Öncelikle 1 su bardağı su döküp hamuru yoğurmaya başlayın ve yeterli gelmezse yarım bardak ekleyerek ele yapışmayan bir hamur kıvamı elde edene kadar yoğurmaya ve su eklemeye devam edin. Ardından hazırlanan lahmacun hamurunu üzerini kapatarak dinlenmeye bırakın.

İç harcı hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta tüm malzemelerin çok ince kıyılmış olması. Dilerseniz tüm malzemeleri tek tek rondodan geçirebilirsiniz ancak bıçakla kesmek daha lezzetli bir tat verecektir.