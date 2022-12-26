Evde çıtır lahmacun yapmanın yolu! Yediğiniz tüm lahmacunlara taş çıkaracak yöntem…

Çıtırdayan bir lahmacunun yapmanın altın kuralları ise şöyle…
Öncelikle hamuru hazırlamak gerekiyor. Bunun için ise ihtiyacınız olan 3 su bardağı un ve 1 tatlı kaşığı tuz. Bu iki malzemeyi birbirine karıştırdıktan sonra ise suyu ilave etmeye başlamak gerekiyor. Önemli olan suyun tamamını bir anda içerisine dökmemek. Öncelikle 1 su bardağı su döküp hamuru yoğurmaya başlayın ve yeterli gelmezse yarım bardak ekleyerek ele yapışmayan bir hamur kıvamı elde edene kadar yoğurmaya ve su eklemeye devam edin. Ardından hazırlanan lahmacun hamurunu üzerini kapatarak dinlenmeye bırakın.
İç harcı hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta tüm malzemelerin çok ince kıyılmış olması. Dilerseniz tüm malzemeleri tek tek rondodan geçirebilirsiniz ancak bıçakla kesmek daha lezzetli bir tat verecektir.
Öncelikle 3 adet orta boy kuru soğanı incecik keserek harcı hazırlamaya başlayın. Mümkün olduğunca incelttikten sonra ise bir kaba alıp içerisine 1 tatlı kaşığı tuz atıp karıştırın. Bu sayede soğanlar biraz daha kendini salacaktır.
Ardından içini çıkarttığınız 2 kırmızı biberi de aynı şekilde ince ince kıyın ve bir kaba alın. Ardından 3 adet orta boy domatesi, yarım demet maydanozu da iyice kıyılmış bir şekle gelene kadar doğrayın. Son olarak 3 diş sarımsağı da önce ezip ardından incecik kıyın.
Bu malzemelerin tamamını soğanın içerisine ekleyin. Üzerine yarım kilo orta yağlı dana kıyma, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı isot, 1 tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı pul biber ekleyin. Son olarak yarım çay bardağı zeytinyağı ve çeyrek su bardağı su ekleyip güzelce yoğurarak iç harcı hazırlamayı bitirin.
Kenara ayırdığınız hamuru 10 eşit parçaya ayırın ve beze haline getirip 10 dakika dinlenmeye bırakın. Eğer hamurunuz dinlenmezse güzel de açılmayacaktır.
Ardından hamurları bol unla açmaya başlayın. Hem üstünü hem de altını unlamak yapışmaması için büyük önem taşıyor. Devamında ise tepsiye yerleştirmeden önce hamurda kalan fazla unu dökmeye özen gösterin. Tepsiye yerleştirin ve üzerine harcı güzelce eşit bir şekilde yayın.
Son olarak önceden en yüksek ısıda ısıttığınız fırınınıza hazırladığınız lahmacunları koyun ve çıtırdayana kadar pişirin. Pişirme süresi fırın ve tepsi daha da ısındıkça azalacaktır. Bu nedenle ilk koyduğunuz lahmacun her zaman diğerlerinden daha yavaş pişecektir.
Ardından dilediğiniz gibi lahmacununuzu tüketebilirsiniz. Vazgeçilmez bir lezzet şölenine hazır olun…