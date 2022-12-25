Prof. Dr. Memişoğlu uyardı! "Şubat ayına kadar devam edecek olan bu virüse dikkat!"

Soğuk algınlığı geçirdiğini düşünen kişilerin hastalığı başkalarına bulaştırmamak için kalabalık ortamlara girmemelerini, girmek zorundalarsa maske takmalarını ve birkaç gün istirahat etmelerini öneren Memişoğlu, enfeksiyonlarla mücadele için bol sıvı ve proteinli gıdalar tüketmek, mümkün olduğu kadar havalandırılmış ortamda bulunmak gerektiğini kaydetti.

"Yeni bir şey gibi algılanıyor ama bu zaten rutinde gördüğümüz hastalık türlerinden. Şekli biraz daha değişik seyredebilir daha ağır veya uzun süreli olabilir. Çünkü 2,5 senedir görülmeyen üst solunum yolu enfeksiyonlarına şu anda verdiğimiz cevaplar farklı olabiliyor hem de bakterinin veya virüsün uzun süredir enfeksiyon yapmamasından, kendisini de belli bir aşamada değiştirmesinden kaynaklanıyor. Ama şu andaki tabloya baktığımızda çok korkulacak bir durumumuz yok."

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, şu anda çoğunlukla influenza veya rinovirüs gibi viral enfeksiyonların gözlendiği çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarından streptokok enfeksiyonlarının da görüldüğünü aktardı.

Bazı Avrupa ülkelerinde Strep-A bakterisi nedeniyle çocuk ölümlerinin yaşanmasını da değerlendiren Memişoğlu, "Hem influenzada hem de diğer hastalıklarda geçmişte de ölüm oranları belli miktarda var. Ama şu anda ülkemizde böyle bir durum söz konusu değil. Anormal bir veri veya durumla karşılaşırsak zaten toplumu bilgilendiriyoruz, Kovid'de de aynı şekilde oldu. Onun için şu anda tedirginlik yaşayacağımız bir durum yok." dedi.

Sağlık İl Müdürü Memişoğlu, Kovid-19'un, sağlıkçıların yanı sıra topluma da sağlıkta hiçbir zaman kesin bir şey söylenemeyeceğini, tahminen bir şey söylenebileceğini öğrettiğini dile getirdi.

Sağlıkta bazen değişik salgın türleriyle karşılaşılabildiğini belirten Prof. Dr. Memişoğlu ancak şu anda Türkiye'de anormal bir hastalık türüyle karşılaşılmadığının altını çizdi.