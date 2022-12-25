Doktorlara şok yaşattı: Tam iki yıl aynı tamponla yaşadı! “Lüften beni yargılamayın”

Gurur duyduğum bir şey değil dese de kullanıcıların "nasıl oldu da toksik şok yaşamadın?" sorularına maruz kalan Galeaz, hikayenin bir jinekolojik sorunla birlikte doktora başvurmasıyla ortaya çıktığını anlattı.

"AĞRILARININ LYME HASTALIĞINDAN KAYNAKLANDIĞINI SANDI"

Uzun bir süre Lyme hastalığı nedeniyle jinekolojik problemler yaşadığını düşündüğünü belirten Melanie, küçük yaşlarda kendisini ısıran kene nedeniyle Lyme hastalığıyla mücadele etmek zorunda kalmıştı. Tedavi olduktan sonra "Lise 2. sınıfa kadar" kadar gayet iyi olduğunu belirtti. Fakat bir süre sonra yaşadığı ağrılarla birlikte yeniden doktora başvurdu.

Yaşadığı ağrıların sebebini Lyme hastalığına bağlandığını ve ağrılarını gidermesi için ağrı kesiciler iyi gelse de jinekolojik sorunlarının ortadan kalkmadığını anlattı.