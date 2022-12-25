Doktorlara şok yaşattı: Tam iki yıl aynı tamponla yaşadı! “Lüften beni yargılamayın”

Gurur duyduğum bir şey değil dese de kullanıcıların "nasıl oldu da toksik şok yaşamadın?" sorularına maruz kalan Galeaz, hikayenin bir jinekolojik sorunla birlikte doktora başvurmasıyla ortaya çıktığını anlattı.
"AĞRILARININ LYME HASTALIĞINDAN KAYNAKLANDIĞINI SANDI"
Uzun bir süre Lyme hastalığı nedeniyle jinekolojik problemler yaşadığını düşündüğünü belirten Melanie, küçük yaşlarda kendisini ısıran kene nedeniyle Lyme hastalığıyla mücadele etmek zorunda kalmıştı. Tedavi olduktan sonra "Lise 2. sınıfa kadar" kadar gayet iyi olduğunu belirtti. Fakat bir süre sonra yaşadığı ağrılarla birlikte yeniden doktora başvurdu.
Yaşadığı ağrıların sebebini Lyme hastalığına bağlandığını ve ağrılarını gidermesi için ağrı kesiciler iyi gelse de jinekolojik sorunlarının ortadan kalkmadığını anlattı.
"TAM İKİ YILDIR BİR TAMPONLA YAŞIYORDU"
İki yıl sonra üniversitedeyken, hala sorunları devam ettiğinde bir jinekologa daha gitti ve hem doktor hem de kendisi büyük bir şokla karşı karşıya kalmıştı. Muayene esnasında tam iki yıl boyunca rahmine sıkışmış bir tamponla yaşadığı fark edildi.
Tampon çıkarma işleminin oldukça ağrı verici olduğunu anlatan Galeaz, doktorun ise iki yıl boyunca bu sorunlarla ve tamponla yaşadığına inanamadığını anlattı. Vücudundaki tüm o ağrıların aslında Lyme hastalığından değil iki yıldır birlikte yaşadığı tampon yüzünden olduğu anlaşıldığında bütün o ağrılar da ortadan kalktı.
"GURUR DUYDUĞUM BİR DURUM DEĞİL"
Nasıl toksik yaşamadığını soranlara ise; bununla ilgili bir problemle karşılaşmadığını, doktorların ise ağrıların bir tür enfeksiyondan kaynaklandığını söylediğini belirtti. Ayrıca kokuyla ilgili soru soranlar için; yaşadığı jinekolojik sorunların temelindeki Lyme hastalığı yüzünden arada sırada kötü kokuyla mücadele ettiğini sandığını ve çeşitli ürünlerle bu kokuyu maskelediğini anlattı.
TikTok'tan paylaştığı videonun ardından aldığı şaşkınlık tepkilerinin yanı sıra birçok insan bu hikayeye de inanmadığını belirtse de genç kadın, bugünlerde sağlığının yerinde olduğunu ve yargılamamalarını istediğini dile getirdi.