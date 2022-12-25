Kansızlığa karşı kan değerlerinizi baştan yazacak! Demir eksikliğini tek lokmasıyla bitiren o besin…

FOLAT ALIMINDA ARTIŞ

Folat, hemoglobin üretiminde önemli rol oynayan bir B vitamini türü. Vücut, oksijenin taşınmasına yardımcı olan hemoglobinin bir bileşeni olan heme üretmek için folat kullanır. Bir kişinin yeterli folat alımının olmaması, kırmızı kan hücrelerinin de olgunlaşamamasına sebep olur. Bu durum ise folat eksikliği anemisine ve düşük hemoglobin seviyelerine yol açar. En iyi folat kaynakları;