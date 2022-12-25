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Kansızlığa karşı kan değerlerinizi baştan yazacak! Demir eksikliğini tek lokmasıyla bitiren o besin…

Hemoglobin, kırmızı kan hücrelerinde bulunan proteinlerden biri. Bu hücreler oksijenin vücutta taşınmasını sağlarken aynı zamanda karbondioksiti de hücrelerden akciğerlere taşır. Bu sayede kişi nefes verirken karbondioksit salınımı yapabilir. Düşük hemoglobin seviyelerine sahip olmak ise vücuttaki birçok işlevin yerine getirilmemesine neden olur. Peki hemoglobin seviyeleri nasıl yükseltilebilir?

Giriş Tarihi: 25.12.2022 08:12 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 08:13
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Kansızlığa karşı kan değerlerinizi baştan yazacak! Demir eksikliğini tek lokmasıyla bitiren o besin…

Hemoglobin seviyelerinin artırılması için atılabilecek adımlar arasında en önemlisi düzenli beslenme. Bunun için demir, folik asit ve A vitamini gibi temel vitamin ve minerallerden yoğun miktarda almak gerekiyor. İşte tüketimi planlayabileceğiniz bu besinler…

DEMİR ALIMINI ARTIRMAK İÇİN

Düşük hemoglobin seviyelerine sahip kişi, demir açısından zengin yiyecekler yiyerek bu sorunu çözmek için adım atabilir. Demir, aynı zamanda daha fazla kırmızı kan hücresi oluşturmaya yardımcı olan hemoglobin üretimini de artırır. Demir yönünden zengin besinler;

  • Et ve balık
  • Soya ürünleri
  • Olgunlaşmamış soya fasulyesi
  • Yumurta
  • Hurma ve incir gibi kuru meyveler
  • Brokoli
  • Lahana ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler
  • Yeşil fasulye
  • Fındık
  • Tohumlar (keten tohumu, chia vb)
  • Fıstık ezmesi

FOLAT ALIMINDA ARTIŞ

Folat, hemoglobin üretiminde önemli rol oynayan bir B vitamini türü. Vücut, oksijenin taşınmasına yardımcı olan hemoglobinin bir bileşeni olan heme üretmek için folat kullanır. Bir kişinin yeterli folat alımının olmaması, kırmızı kan hücrelerinin de olgunlaşamamasına sebep olur. Bu durum ise folat eksikliği anemisine ve düşük hemoglobin seviyelerine yol açar. En iyi folat kaynakları;

  • Dana eti
  • Ispanak
  • Pirinç
  • Yer fıstığı
  • Börülce
  • Fasulye
  • Avokado
  • Marul

DEMİR EMİLİMİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK

Gıdalarda veya takviyelerde demir tüketmek önemlidir, ancak kişi aynı zamanda vücudunun bu demiri emmesine yardımcı olmalıdır. Narenciye, çilek ve yeşil yapraklı sebzeler gibi C vitamini açısından zengin besinler emilen demir miktarını artırabilir. C vitamini takviyesi almak da yardımcı olabilir. A vitamini ve beta-karoten, vücudun demiri emmesine ve kullanmasına yardımcı olabilir.

  • Balık
  • Ciğer
  • Tatlı patatesler
  • Lahana ve karalahana
  • Sarı, kırmızı ve turuncu meyve ve sebzeler bulunur:
  • Havuç
  • Tatlı patates
  • Kavun
  • Mango

Aşırı A vitamini, hipervitaminoz A olarak bilinen bir duruma yol açabilir. Bu, kemik ve eklem ağrısı, şiddetli baş ağrıları ve beyin içinde artan basınç gibi semptomlara neden olabilir. Bu nedenle tüketimi konusunda dikkatli olmakta fayda bulunuyor.

AŞIRI DÜŞÜK HEMOGLOBİN SEVİYELERİNİN BELİRTİLERİ:

  • Hızlı veya düzensiz kalp atışı
  • Soluk cilt ve diş etleri
  • Tükenmişlik
  • Kas güçsüzlüğü
  • Sık veya açıklanamayan morarma
  • Tekrarlayan baş ağrıları
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