Erik İshal Yapar Mı? Yetişkinlerde, Bebeklerde, Emziren Annelerde Erik İshal Yapar Mı?

Erik, sağlıklı olmasının yanı sıra çok tüketilmesi halinde bir kısım sorunlarla da karşılaşmanız mümkündür. Erik ishal yapar mı sorusunu araştırırken sağlık kaynaklarından yararlanmanız daha sağlıklı olacaktır. Konu ile ilgili bugüne kadar çok sayıda araştırma yapılmıştır. Özellikle yeşil erik ishal yapar mı sorusu merak edilenler arasındadır. Eriğin kabızlık sorununa etkileri ile ilgili de çok sayıda araştırma yapılmıştır. Erik kabız yapar mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Erik İshal Yapar Mı?

Erik, tüm dünyada ve ülkemizde severek tüketilen bir meyvedir. Tüm meyvelerde olduğu gibi eriğin de fazla tüketilmesi, mide ve bağırsak sorunlarına neden olabilir. Erik de fazla tüketildiğinde ishal yapar. Hatta çok fazla tüketilmesi halinde mide bulantısı ve kusma sorunları ile de karşılaşabilirsiniz.

İshal, bağırsaklarda sindirim işleminin tam olarak gerçekleşememesi nedeniyle vücudun hızlı şekilde su kaybetmesidir. Bu da insan sağlığı için olumsuz bir durumdur. Eriğin çok fazla tüketilmesi de sağlık açısından uygun değildir.

Erik Kabız Yapar Mı?

Erik, hiçbir durumda kabız yapmaz. Tam aksine erik, kabızlık sorusunun çözülmesinde ve sindirimin düzenlenmesinde tercih edilen bir besin türüdür. Doğal olarak aşırı tüketilmesi ishal sorununa neden olur.

Kabızlık, kalın bağırsakta olması gerekenden fazla miktarda emilim olması halinde yaşanır. Bu da dışkılamada zorlanmaya neden olur. Eriğin fazla tüketilmesi bağırsak hareketlerini etkileyen ve ishale neden olan bir meyvedir.