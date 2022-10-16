Erken tanı hayat kurtarıyor! Bu testi yaptırdığınızda...

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Prof. Dr. Ali İrfan Güzel, rahim ağzı kanserinin, erken tanı konulması durumunda tamamen iyileşen bir kanser türü olduğunu söyledi. Prof. Dr. Güzel, 20'nci yüzyılın ilk yarısında her beş kadından birinin rahim ağzı kanseri nedeniyle yaşamını yitirdiğini anımsatarak, "Rahim ağzı kanseri günümüzde yapılan etkin ve yaygın taramalar sonrasında gelişmiş ülkelerde kontrol altına alınmıştır" dedi.

Gelişmekte olan ülkelerde halen rahim ağzı kanseri sorununun devam ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Güzel, "Ülkemizde ise etkin tarama programları sayesinde yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır. Ancak hala özellikle kırsal kesimde sorun olmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Rahim ağzı kanseri taramalarının 1960'lı yıllarda George Nicholas Papanicolaou isimli patoloji uzmanının smear testinde, rahim ağzı kanseri hücrelerini görmesi ile başladığını belirten Prof. Dr. Güzel, şunları kaydetti:

"Bu teste; pap smear, smear, rahim ağzı kanser tarama testi, servikal sürüntü gibi isimler de verilmektedir. Hastada kanser oluşumu, onlarca yılda gerçekleşir. Smear testi ile henüz kanser gelişmeden yıllar önce, kanser öncüsü hücresel değişiklikler saptanabilmekte ve kanser gelişmeden müdahale imkanı doğmaktadır."