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Erken yaşta kanser sebebi! Bu 3 hataya dikkat...

Kanser, vücut hücrelerinin kontrolsüz ve anormal bir şekilde büyümesi ve çoğalması sonucunda oluşan bir hastalıktır. Genetik faktörler, çevresel etmenler ve yaşam tarzı alışkanlıkları gibi birçok faktör kanser riskini artırabilir. Kanser, birçok farklı tipte ortaya çıkabilir ve vücuttaki herhangi bir organda meydana gelebilir. Giderek artan kanser vakalarına karşı görülmesinin ardındaki en yaygın 3 neden açıklandı.

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Giriş Tarihi: 03.04.2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 09:22
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ERKEN YAŞTA KANSER SEBEBİ! BU 3 HATAYA DİKKAT...
İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton, kendisine kanser teşhisi konulduğunu ve önleyici kemoterapi gördüğünü açıklamasının yankıları sürüyor. Middleton'ın hastalığının ardından 50 yaş altındakilerin kansere yakalanma vakalarına dair haberler çıkmaya devam ediyor. Günümüzde her 10 kanser vakasından biri 50 yaşın altındakilerde ortaya çıkıyor. Kanser araştırmalarında uzman Dr Veda Giri'ye göre erken yaşta kansere yakalanma riskleri arasında şunlar var;
  • Yaşam tarzı faktörleri; alkol – sigara tüketimi, az uyumak, dengesiz beslenmek, hareketsizlik gibi...
  • Obezite
  • Daha düşük bir risk olsa da antibiyotik kullanımına bağlı olarak oluşan gut bakterisi gibi değişiklikler.
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