Erken yaşta kolon kanseri vakaları artıyor! Korunmanın yolu ise...

Bu ay 'Kolon Kanseri Farkındalık Ayı' olması sebebiyle ünlü sanatçılar da tarama testlerine ve erken teşhisin önemine dikkat çekti. Türk Gastroentroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cindoruk, kolorektal (kolon) kanserinin tüm dünyada erkeklerde 3'üncü, kadınlarda 2'nci sıklıkta görülen kanser olduğunu dile getirerek, "50 yaş üstünde belirgin olarak artış gözlenen bu türün son yıllarda da 40 yaş altındakilerde, genetik özelliklere, obeziteye, alkol ve sigara kullanımına bağlı olarak görülme sıklığı yükseldi. Bu nedenle 50'li yaşlarda kolonoskopi yaptırma yaşı 45'e çekildi. Hatta ailesinde genetik öyküsü olanlara ise 25-30'lu yaşlarda kolonoskopi yaptırmalarını öneriyoruz" dedi.





ALARM BELİRTİLERİ

Türkiye'de kolon kanser tanısının geç evrelerde konulduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Cindoruk "Kanser geliştikten sonra erken evrelerde sağ kalım oranları yüzde 90'larda iken ileri evrelerde bu oran yüzde 12'lere düşmektedir. Biz bunları tarama testleriyle erkenden yakalayabiliyoruz. Kolon kanserinden değil, geç kalmaktan korkuyoruz" dedi. Karın ağrısı, dışkılama değişikliği, dışkı rengi, çapı, kilo kaybı ve uzun süreli ishal ya da kabızlığın alarm belirtileri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Cindoruk, "Bunlar varsa hemen bir gastroentereloğa müracaat etmek gerekli. Bu belirtilerde çok erken tanı koyma şansına sahibiz. Kolonoskopi de kesin tanıyı koyacağımız yöntem. Erken dönemde kolonoskopide lezyon yakalanırsa bu hastalara cerrahi yöntem uygulamıyoruz" dedi.





ÜNLÜ SANATÇILAR UYARDI KOLONOSKOPİ SİZİ KORKUTMASIN



CEM DAVRAN: "Sevgili dostlar lütfen dikkat. Kalın bağırsak kanseri önlenebilir. Fakında ol, geç kalma ve unutma. Kolonoskopik taramaya 45 yaşında başlanmalıdır."

HALDUN DORMEN: "Kolon kanseri, önceden saptanabilir, önlenebilir, nadir kanserlerden biridir. Çok geç olana kadar beklemeyin lütfen. Farkında ol, geç kalma."

ALTAN ERKEKLİ: "Bağırsak alışkanlığınızda düzensizlik, makatta kanama, kilo kaybı veya kansızlıkla ortaya çıkabilir. Belirtileri ciddiye alıp, doktora başvurmak riski azaltır."

SUZAN KARDEŞ: "Farkında ol, geç kalma."

ATA DEMİRER: "Kolonoskopiden korkmayın, kanserden korkun. Farkında ol, hayatı yakala."

SUNA KESKİN: "Birinci derece akrabanızda bağırsak kanseri veya polip öyküsü varsa hiç şikayetiniz olmasa bile tarama amacıyla dışkıda kan testinizi yaptırın. Çok geç olana kadar beklemeyin. Farkında ol, geç kalma."

MELEK BAYKAL: "Geçmeyen ishal, karın ağrısı, uzun süren kabızlık varsa eğer beklemeden mutlaka gastroenteroloji uzmanına başvurmanız gerekir."

NÜKHET DURU: "Dünyada 4'üncü, ülkemizde 3'üncü sıraya oturmuş bir hastalık. Bu çok tehlikeli ama tedavi edilebilen bir kanser türüdür. Farkında olun, geç kalmayın. Mutlaka muayene olun. Kolonoskopiden korkmayın, acılı bir muayene değildir."

NİLGÜN BELGÜN: "Hayatı erteleme, mutlaka kolonoskopi yaptır."



HER 3 OLGUDAN BİRİNDE POLİP SAPTANDI

TÜRK Gastroenteroloji Derneği (TGD) Kolon Kanseri ve Kolorektal Polip Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Levent Erdem de kolorektal polip ve kanser taramada Türkiye verilerini değerlendirdi. Prof. Dr. Erdem, "Ülkemizde kolonoskopi taramasında her 3 olgudan 1'inde polip veya kanser (yüzde 2-3), her 4 olgudan 1'inde kanser öncülü adenomatöz polip saptanmaktadır" dedi.





ORTA VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA YAYGIN

TÜRK Gastroenteroloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Nurdan Tözün de tüm dünyada kanser insidansı tahminlerinde, erkek ve kadınlarda 1 milyondan fazla kolon kanseri ve yaklaşık 700 bin rektal kanser vakası öngörüldüğünü söyleyerek, şunlara dikkat çekti: "Ürdün ve Amerika başta olmak üzere değişik ülkelerde son yıllarda kolan kanseri yaşının 50, hatta 45 yaşın altına düştüğünü gösteren yayınlar dikkat çekmektedir. İlginç veri, gençlerde 55 yaş ve üstü olgulara göre daha yüksek olmasıdır. Bizim ülkemizde kırmızı etin daha çok tüketildiği Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da vakalar daha yaygındır."







KETEM'DE 1.8 MİLYON TARAMA YAPILDI

PROF. Dr. Tözün, Sağlık Bakanlığı'na bağlı 368 tarama merkezi KETEM'ler de gaitada gizli kan testi yapıldığını, bunların sonuçlarına göre şüpheli görülen kişilerden kolonoskopi istediklerini belirtti. Prof. Dr. Tözün "1.8 milyon kişi bu kapsamda taramadan geçirildi. Ayrıca aile hekimlerimiz de bu testi yapmaktadır. Bu da kişilerin erken teşhis için tanı yöntemlerine yönlendirilmelerine dair önemli bir çalışmadır" dedi.