Eski Mısırlılar sırrını biliyormuş! Yanından geçip gittiğimiz bitki meğer şifa deposuymuş: Vücudu zehrinden arındırıyor

51 yaş ve üzeri erkeklerin %50'sine kadar genişlemiş prostat bezi vardır. Büyümüş prostata genellikle iyi huylu prostat hiperplazisi (BPH) adı verilir. Bilim adamları BPH'ye neyin sebep olduğundan emin değiller ancak idrara çıkma sırasında ciddi rahatsızlığa yol açabilir.

İlginç bir şekilde, birkaç çalışma ısırgan otunun BPH tedavisine yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Araştırmalar, bu güçlü bitkinin, testosteronun daha güçlü bir formu olan dihidrotestosterona dönüşümünü engelleyebileceğini ortaya koyuyor. Bu dönüşümü durdurmak prostat boyutunun azaltılmasına yardımcı olabilir.

BPH'li kişiler üzerinde yapılan araştırmalar, ısırgan otu özlerinin yan etki olmaksızın kısa ve uzun vadeli idrara çıkma sorunlarının tedavisine yardımcı olduğunu göstermektedir. Ancak ısırgan otunun geleneksel tedavilerle karşılaştırıldığında ne kadar etkili olduğu belirsizdir.