Estetik cerrahtan gençleşme sırrı! Yatmadan önce mutlaka...

Gün içinde dışarıda olduğunuz her an araç içinde dahi olsanız, cildin güneşin zararlı ışınlarına maruz kaldığını söyleyen Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Doğan, "Dışarıya çıkmadan 15 dakika önce yüzünüze ve giysilerin kapatmayacağı alanlara güneş koruyucu uygulayın. Güneş koruyucuyu her zaman diğer cilt bakım ürünlerinden sonra ve makyajınızın altına sürün" dedi.
Doğan, "Konu bir cilt bakımı rutini oluşturmak olduğunda tutarlılık da çok önemlidir. Bir cilt bakım ürünü cildinizi tahriş etmediği sürece kullanmaya devam etmeniz gerekir. Çalışıp çalışmadığını anlamak en az 30 gün sürer. Bu kadar çok cilt bakımı trendi ve ürünü varken, tek bir rutini takip etmek zor olabilir. Sosyal medyada gördüğünüz sonuçlar sizi başka bir veya iki ürün eklemeye teşvik edebilir. Bu anlaşılabilir. Yeni bir ürünü deneme isteği ya da rutin bir istekle karşı karşıya kaldığınızda bu gerçeği hatırlayın. Sonuç almak için ürünleri tutarlı bir şekilde kullanmanız gerekir. Sonuçları görmek zaman alır" diye konuştu. Prof. Dr. Doğan, önerilen cilt sağlığına yönelik temel alışkanlıkları şöyle sıraladı:
"Sağlıklı alışkanlıklarla cildinizin en iyi görünmesini sağlayabilirsiniz
"Sağlıklı bir diyet, en iyi şekilde görünmenize ve hissetmenize yardımcı olabilir" diyen Prof. Dr. Fatih Doğan sağlıklı bir cilt için şu bilgileri verdi: "Sağlıklı beslenin. Bol miktarda meyve, sebze, tam tahıl ve yağsız protein tüketin. Diyet ve sivilce arasındaki ilişki açık değildir; ancak bazı araştırmalar, balık yağı veya balık yağı takviyeleri açısından zengin, sağlıksız yağlar ve işlenmiş veya rafine karbonhidratlar açısından düşük bir diyetin daha genç görünen bir cilde sahip olabileceğini düşündürmektedir. Bol su içmek cildinizin nemli kalmasına yardımcı olur."
STRESİ YÖNETİN
Kontrolsüz stres cildinizi daha hassas hale getirebilir ve sivilce oluşumunu ve diğer cilt problemlerini tetikleyebildiğini belirten Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Doğan, "Sağlıklı bir cildi ve sağlıklı bir ruh halini teşvik etmek için stresinizi yönetecek adımlar atın. Yeterince uyuyun, makul sınırlar koyun, yapılacaklar listenizi küçültün ve keyif aldığınız şeyleri yapmaya zaman ayırın. Sonuçlar beklediğinizden daha etkileyici olabilir" diye konuştu.