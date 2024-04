Estetik cerrahtan gençleşme sırrı! Yatmadan önce mutlaka...

Gün içinde dışarıda olduğunuz her an araç içinde dahi olsanız, cildin güneşin zararlı ışınlarına maruz kaldığını söyleyen Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Doğan, "Dışarıya çıkmadan 15 dakika önce yüzünüze ve giysilerin kapatmayacağı alanlara güneş koruyucu uygulayın. Güneş koruyucuyu her zaman diğer cilt bakım ürünlerinden sonra ve makyajınızın altına sürün" dedi.