Eşyaları koyduğunuz yeri unutmak o hastalığın habercisi! Erken tespiti büyük önem taşıyor…

DAHA AZ SOSYALLEŞMEK

Alzheimer hastalığı olan kişiler daha az sosyal olmaya, aile arkadaşlarını görmek istememeye veya sosyal aktivitelere katılma konusunda daha az istekli olmaya başlayabilirler. Love'a göre bu, "önemli bir erken uyarı" işareti.

RUH HALİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Fark edilmesi gereken son erken belirti, ruh halinizdeki değişiklikleri içerir. Sinir bilimci Love şöyle konuştu: "Alzheimer hastalığı sadece düşünmekle ilgili değil. Alzheimer aynı zamanda ruh hali ile de ilgilidir."