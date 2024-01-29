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Eşyaları koyduğunuz yeri unutmak o hastalığın habercisi! Erken tespiti büyük önem taşıyor…

Bir uzmana göre Alzheimer hastalığı sadece düşünmekle ilgili değil, aynı zamanda şaşırtıcı bir belirtiyle ruh halinizle de ilgili. Bir sinir bilimci, en yaygın demans tipinin üç erken belirtisini ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi: 29.01.2024 16:26
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Eşyaları koyduğunuz yeri unutmak o hastalığın habercisi! Erken tespiti büyük önem taşıyor…

Sinir bilimci olan Dr. Robert Love, Alzheimer hastalığının tespit edilecek ilk semptomlarını özetledi. Sinir bilimci, durumu mümkün olduğu kadar erken tespit etmenin çok önemli olduğunu ve semptom farkındalığının önemli olabileceğini açıkladı.


Doktor şunları söyledi: "Alzheimer hastalığını durdurmanın veya önlemenin anahtarı, onu erken yakalamak veya başlamadan önce yakalamaktır. Önlemek içn ne kadar erken başlarsanız, Alzheimer'ı önleme ve Alzheimer hastalığına bağlı hafıza kaybını tersine çevirme şansınız o kadar yüksek olur."


EŞYALARI FARKLI YERLERE KOYMAK

Dr. Love'ın dikkat etmenizi önerdiği ilk tehlike işareti, eşyalarınızı alışılmadık yerlere bırakmaktır.

Diyor ki: "Sadece eşyaları yanlış yerlere koymak değil, tuhaf yerlere koymaktır. Örneğin telefonu yastığın altında unutabilir ya da anahtarları buzdolabında bulabilirsiniz."

DAHA AZ SOSYALLEŞMEK

Alzheimer hastalığı olan kişiler daha az sosyal olmaya, aile arkadaşlarını görmek istememeye veya sosyal aktivitelere katılma konusunda daha az istekli olmaya başlayabilirler. Love'a göre bu, "önemli bir erken uyarı" işareti.

RUH HALİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Fark edilmesi gereken son erken belirti, ruh halinizdeki değişiklikleri içerir. Sinir bilimci Love şöyle konuştu: "Alzheimer hastalığı sadece düşünmekle ilgili değil. Alzheimer aynı zamanda ruh hali ile de ilgilidir."

Sinir bilimci, bu semptomun "sizi şaşırtabileceğini" çünkü pek çok kişinin bunun bir durumun işareti olabileceğini fark etmediğini açıkladı.

Uzmanlara göre Alzheimer hastalığının diğer yaygın belirtileri şunlardır:

  • Son olayları, isimleri ve yüzleri düzenli olarak unutmak gibi hafıza sorunları
  • Tekrar tekrar aynı soruyu sormak
  • Organizasyon ve planlama gerektiren görev ve faaliyetlerde artan zorluklar
  • Alışılmadık ortamlarda kafa karışıklığı yaşama
  • Doğru kelimeleri bulma zorluğu
  • Mağazalarda rakamlarla ve/veya parayı idare etmede zorluk
  • Daha içine kapanık veya endişeli olmak.
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