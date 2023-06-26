Eti buzluğa atarken dikkat! Bu hata sağlığınızdan ediyor...

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Tuba Ustaoğlu, Kurban Bayramı’nda kırmızı et tüketim miktarı ve sıklığının arttığını, bunun da mide, kalp, sindirim sisteminde çeşitli rahatsızlıklara yol açabileceği uyarısında bulundu.

İHA Giriş Tarihi: 26.06.2023 12:39 PAYLAŞ ABONE OL

Dr. Öğr. Üyesi Ustaoğlu, bayramda tüketilen et miktarı ile etin saklama ve pişirme yöntemlerine çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Doymuş yağ içeriğinden dolayı tüketilen et miktarının önemli olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Ustaoğlu, özellikle kalp, hipertansiyon, böbrek ve diyabet hastalarının ete ilave edilen tuz miktarına da dikkat etmesi gerektiğine vurgu yaptı.



Kurban etinin ilk gün sert olmasından kaynaklı sindirim sorunlarının da sık görüldüğünü hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Ustaoğlu, şu önerilerde bulundu: "Etin bir gün bekletildikten sonra tüketilmesi daha iyi olacaktır. Sindirimi kolaylaştırmak için su tüketimine de dikkat edilmelidir. Özellikle bayram yaz aylarına denk geldiği için günlük 10-12 bardak su tüketilmelidir. Ayrıca et ya da etli yemeklerin dışında bayramda en çok tükettiğimiz besinlerin başında tatlılar gelmektedir. Şerbetli tatlılar yerine meyveli ve sütlü tatlılar ya da meyve tüketimi tercih edilebilir."