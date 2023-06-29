Eti sakın dinlendirmeden yemeyin! Bakın aksi halde vücudunuzda neler oluyor?

Sindirim sorunları: Dinlendirme süreci, etin gevşemesini ve kaslarının dinlenmesini sağlar. Bu süreçte etin enzimlerle olgunlaşması ve sindirimi kolaylaşır. Dinlendirilmemiş kurban eti, sindirim sorunlarına neden olabilir.

Mikrobiyal kontaminasyon riski: Etin dinlendirilmesi, mikroorganizmaların büyümesini engeller ve böylece mikrobiyal kontaminasyon riskini azaltır. Dinlendirilmemiş et, bakteri ve diğer zararlı mikroorganizmaların çoğalma riskini artırabilir ve gıda kaynaklı hastalıklara neden olabilir.